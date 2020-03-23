Челябинск начали обрабатывать от клещей

В Челябинске стартовала акарицидная обработка города. Власти запланировали обработать места массового отдыха горожан, участки озелененных территорий и территории кладбищ.

О подготовке к "сезону" клещей рассказал сегодня, 23 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Планируется к обработке места массового отдыха горожан, участки озелененных территорий прилегающих к жилым массивам, лесные участки вдоль жилых зон и территории кладбищ. Также запланировано проведение повторных обработок в течение всего эпидемиологического сезона в периоды пика активности клещей»,– рассказал Александр Астахов.

Также собое внимание будет уделено парковым дорожкам, детским площадкам и другим местам массового пребывания горожан. Участки, наиболее часто посещаемые людьми, оградят от проникновения домашних и диких животных, которые могут нести переносчика инфекции.

На первом этапе управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска уже организована акарицидная обработка на 95 объектах – это порядка 232 тысяч гектар. Второй этап запланирован на август-сентябрь. Планируется очистить от клещей 89 объектов города – 225 гектар.

Напомним, что вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям, что обусловлено постоянным присутствием в природных стациях иксодовых клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

За 2019 год от укусов клещей пострадало 17779 человек. Из числа пострадавших 23,9 % были дети и подростки. Заболело клещевым энцефалитом 75 жителей области, клещевым боррелиозом - 105 человек. За первую декаду марта 2020 года зарегистрировано 2 пострадавших жителей Челябинской области от укусов клещей. В связи с теплой зимой прогноз на сезон 2020 года ожидается неблагополучным.

"В 2019 году в лабораториях области исследовано более 10810 клещей, из них 1,1 % оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 22,5 % - возбудителями боррелиоза, 2,2 % - эрлихиями, 1,2 % - анаплазмами", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Сейчас в Челябинской области проводится массовая вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита. Вакцинальный комплекс состоит из двух прививок с интервалом в 30 дней и ревакцинаций через год. Привитым ранее необходимо не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится в виде однократной прививки каждые 3 года.

В аптечных учреждениях имеется широкий выбор вакцин. При покупке вакцины следует иметь в виду, что отпуск вакцины осуществляется по рецепту врача с учётом противопоказаний и при соблюдении «холодовой цепи» (необходимо взять бытовой термос). Прививки проводятся в день приобретения вакцины, поэтому сохраняйте чек.