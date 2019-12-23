Челябинск почтит память погибших при взрыве в Магнитогорске
Общество
Сегодня, 13:27
Автор: 
Евгения Александрова

В последний день уходящего года Челябинск почтит память 39-ти погибших при взрыве в Магнитогорске 31-декабря 2018-го.

Вероятнее всего, акция памяти состоится, как и год назад, у Орленка на Алом Поле. Организовать мероприятие в память о жертвах трагедии в Магнитке глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по социальному развитию Сергею Авдееву.

«Хочу напомнить, что 31-го декабря прошлого года в Магнитогорске произошло трагическое событие. Тогда мы все собирались у памятника Орленку. В этом году мы тоже обязательно должны почтить память погибших», - сказала Наталья Котова на последнем в этом году аппаратном совещании в городской мэрии.

На вопрос журналистов о том, как именно будет проводиться акция памяти, градоначальница ответила, что организацией мероприятия занимается Сергей Авдеев.

Напомним, 31-го декабря 2018-го года в шесть часов утра в результате взрыва бытового газа (официальная версия) обрушился седьмой подъезд 12-подъездного десятиэтажного дома по адресу: улица Карла Маркса, 164.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что ветеран боевых действий из Челябинска Владимир Соломатину запустил в социальных сетях и через средства массовой информации теплый» флешмоб в память о 39-ти жертвах взрыва и в поддержку их близких. По задумке организатора, каждый человек может виртуально поделиться с окружающими своим теплом.

Владимир Саломатин предлагает всем неравнодушным людям зажечь огонь (свечу, камин, печь) и придумать «теплый ритуал»: включить музыку, положить рядом игрушку, нарисовать рисунок (и т.п.), сфотографироваться с огоньком и выложить снимок на своей странице в соцсетях с хэштегом #мыстобоймагнитогорск».

Автор: 
Евгения Александрова
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