Челябинская область готовится к сельскохозяйственной микропереписи-2021

В Челябинской области полным ходом идет подготовка к сельскохозяйственной микропереписи-2021, которая впервые пройдет в Российской Федерации.

С первого по 30 августа впервые в Российской Федерации и в Челябинской области пройдёт сельскохозяйственная микроперепись. Это выборочное статистическое наблюдение, которое необходимо, чтобы отследить динамику развития сельхозпроизводства. Данные о количестве земель и размерах обрабатываемых сельхозугодий, о наличии сельскохозяйственных животных в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах, в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, а также в некоммерческих объединениях граждан позволят скорректировать государственную программу развития отрасли и повысить эффективность господдержки.

Координировать работу по проведению и организации сельской микропереписи будет областная комиссия, которую возглавляет заместитель губернатора Сергей Сушков. Он поставил задачи в оставшееся до переписи время выполнить все организационные мероприятия, чтобы в ходе переписи не возникло никаких сбоев.

Как отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, всероссийская сельскохозяйственная перепись, проведенная в 2016 году, позволила разработать государственную программу до 2020 года включительно и обеспечила высокий рост производства в таких отраслях, как тепличное хозяйство, производство мяса птицы и свинины, производство зерна, масличных и других сельскохозяйственных культур. Настало время обновить данные, особенно по личным подсобным хозяйствам, которые до сих пор занимают значительную долю в производстве сельскохозяйственной продукции: молока, овощей, картофеля, но при этом всегда возникают вопросы об уровне товарности таких хозяйств, необходимости и видах их государственной поддержки.

Микроперепись будет отличаться от полномасштабного исследования охватом объектов переписи. Так, вновь будут полностью обследованы сельхозорганизации (их в области 246) и крестьянские хозяйства (1076). Они сами заполнят переписные листы в системе veb-сбора. Информацию о некоммерческих объединениях граждан (объединений садоводов) представят их председатели. Также будет опрошено 158 сельских предпринимателей. А вот обойти и заполнить переписные листы на месте необходимо в всех личных подсобных хозяйств в сельской местности. Ежегодно под статистическое наблюдение попадает только 828 ЛПХ, поэтому перепись даст большой пласт информации именно об этом секторе отрасли.

С 30 июня начнутся обучающие мероприятия, которые должны пройти специалисты Челябинскстата, муниципалитетов, аграрии, которые будут передавать сведения самостоятельно в электронную базу данных. Установлен размер заработной платы для инструкторов - 18,5 тысяч рублей и переписчиков - 18 тысяч рублей в месяц. А 25 июня муниципалитеты должны направить в Челябинскстат итоговый каталог по действующим на их территориях малым формам хозяйствования.

Все переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - санитарными масками с эмблемой сельскохозяйственной микропереписи. Желательно, чтобы переписчики, которые будут непосредственно ходить по подворьям, имели прививку от COVID-19, что обезопасит их и опрашиваемых, но наличие прививки не является обязательным требованием. Первые краткие итоги переписи появятся уже в декабре 2021 года, а полные будут опубликованы в декабре 2022 года.