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Челябинская область получит дополнительные средства на выплаты многодетным семьям

Общество
Сегодня, 18:17
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на выплате семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Решение принято в связи с увеличением численности получателей пособия. Для Южного Урала дополнительно выделено 907 миллионов 92,3 тысячи рублей.

Пособие выплачивается ежемесячно, до достижения ребенком трех лет, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума. На Южном Урале размер пособия составляет 10 тысяч 661 рубль.

«В июне 2020 года в областное законодательство внесены изменения, согласно которым выплата на третьего ребенка предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов», – отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. При обращении в 2020 году - ниже 22 тысяч 166 рублей на человека.

С начала 2020 года число получателей этого вида пособия выросло и на сегодня ежемесячную денежную выплату получили родители на 12 тысяч 739 детей (за аналогичный период прошлого года меньше на три тысячи 97 человек).

Новое правило предоставления выплаты действует только в отношении детей, рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, кто родился до этой даты, выплата по-прежнему предоставляется только малоимущим семьям, то есть тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
многодетные семьи
детские пособия
Ежемесячные денежные выплаты
Михаил Мишустин
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