Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам

Челябинская область входит в тройку лидеров в Уральском федеральном округе (УрФО) по выданным льготным ипотечным кредитам, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

«Прирост выданных ипотечных кредитов в Челябинской области с начала 2023 года составил 24,1%, что превышает средние показатели прироста как по УрФО (плюс 19,2%), так и по Российской Федерации (плюс 12,8%)», - сообщает КСП.

Первые два места в рейтинге занимают Тюменская и Свердловская области, где выдано по 8,1 тысячи кредитов на общую сумму соответственно более 34,3 миллиона рублей и 32,8 миллиона рублей.

В Челябинской области выдано 3,3 тысячи льготных ипотечных кредита на 10 миллионов 534,6 тысяч рублей, за ней идет ХМАО (0,6 тысячи кредитов на 2,8 миллиона) , Курганская область (0,6 тысячи кредитов на 1,6 миллиона) и ЯМАО (0,1 тысячи кредитов на 842,9 тысячи рублей).

Напомним, с первого июля 2023 года льготная ипотека станет более доступной для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет использования государством нового инструмента по обеспечению жильём – выдачи сертификатов.

Губернатор Алексей Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.