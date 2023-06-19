19.06.2023
Станица Магнитная отметила 280 лет
19.06.2023
В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка
19.06.2023
Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей
19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
19.06.2023
«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса
Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам
19.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
16.12.2022
Продлен срок действия «Льготной ипотеки», расширен доступ к «Семейной ипотеке»
12.10.2022
В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками
07.07.2022
ВТБ на Южном Урале выдал 2 млрд рублей по ипотеке с господдержкой
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023