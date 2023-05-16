Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству зарубежных путешествий на майских праздниках

Сервис бронирования отелей МТС Travel экосистемы МТС проанализировал поездки за границу на длинных майских выходных. Жители Челябинской области вошли в десятку тех, кто больше путешествовал и чаще выезжал за приделы своего региона, при этом турпоток в дальнее зарубежье вырос вдвое.

Согласно данным МТС, в лидерах зарубежных поездок у южноуральцев в этом году оказалась Белоруссия, Турция, Казахстан, Абхазия и ОАЭ. Увеличение количества прямых рейсов из России способствовало росту спроса на поездки в страны дальнего зарубежья. В текущем сезоне Турция поднялась в рейтинге, заняв сразу вторую строчку шорт-листа, также значительно вырос турпоток в Таиланд, Египет и Китай.

В список активно путешествующих регионов страны на майских праздниках помимо Челябинской области вошла Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, а также Республика Татарстан.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион с 29 апреля 2023 и вернувшиеся обратно до 9 мая 2023 года включительно, а также покинувшие домашний регион с 30 апреля 2022 года и вернувшиеся обратно до 10 мая 2022 года включительно. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.