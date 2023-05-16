16.05.2023
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
16.05.2023
Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию
16.05.2023
Застройщик успокоил челябинцев из поселка Колхозный: Шума от офисной семиэтажки не будет
16.05.2023
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
16.05.2023
Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству зарубежных путешествий на майских праздниках
11.05.2023
Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев
03.05.2023
Волонтеры посадили сосновый бор в рамках программы по улучшению экологической обстановки на Южном Урале
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
21.04.2023
Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023