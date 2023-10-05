Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России

Челябинская область вошла в ТОП российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023» в Москве, организованной Минсельхозом РФ, где демонстрируются достижения регионов в сфере сельского хозяйства.

Многие агропредприятия Южного Урала отправили в столицу образцы продукции, некоторые из них уже удостоены золотых медалей отраслевых конкурсов проекта, сообщает региональный Минсельхоз.

Челябинскую область на «Золотой осени» представил заместитель губернатора Сергей Сушков, в состав южноуральской делегации также вошли руководители регионального министерства сельского хозяйства, представители власти и крупнейших предприятий, ведущие фермеры и аграрии.

Выставка работает с четвертого по седьмое октября в российском государственном аграрном университете имени Тимирязева.

На площадках университета, в павильонах, на уличных экспозициях участники презентуют лучшие образцы продовольственной продукции, достижения регионов в растениеводстве, ветеринарии, аграрные научные достижения, разработки в области повышения плодородия почв и самые перспективные практики ведения агробизнеса.

«В специальном павильоне животноводства можно посмотреть на коров, лошадей, овечек и коз, домашнюю птицу, пушных зверей и других животных, которые приехали в столицу со всей страны! — отмечают московские организаторы выставки. — В павильонах регионов и компаний можно увидеть то, чем гордится российский агропромышленный комплекс. А еще на выставке представлены новейшие образцы отечественной сельхозтехники».

Главным и традиционным событием «Золотой осени» является оценка качества продукции предприятий, а также конкурс лучших практик ведения сельского бизнеса. Это происходит в рамках отраслевых конкурсов, которые организуют департаменты Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзор. На сегодняшний день южноуральцы завоевали первые три медали.

Кизильский муниципальный район отмечен «золотом» за лучшую практику комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельской территории. В течение нескольких лет кизильчане активно обновляли объекты социальной сферы — ремонтировали школы, сельские клубы, спортивные сооружения, благоустраивали сельские дворы и общественные пространства.

За достижение высоких показателей в сборе, переработке и реализации молочной продукции награжден золотой медалью сельскохозяйственный кооператив «Бурёнка» из Чебаркульского района.

Глава фермерского хозяйства из села Куваши Златоустовского городского округа Станислав Газизов удостоен бронзовой медали выставки за достижение высочайших показателей в животноводстве.

Всего от Челябинской области на конкурс заявились 15 предприятий. В числе товаров, представленных от нашего региона на всероссийской агровыставке «Золотая осень», — мясная продукция и деликатесы, копченая рыба, макаронные изделия, каша моментального приготовления, овощные снеки, бобовая лапша, йогурты и творожные сырки, сыр, мёд, конопляное и подсолнечное масло, сочни для бешбармака, домашняя лапша, пряники, хлеб, вафли, слоёные булочки, кексы, манная крупа и светлое пиво.

Впервые на «Золотой осени» состоялся фестиваль сельской молодёжи, прошли креативные сессии «Агробудущее» для студентов аграрных вузов, инвест-сессия молодежных команд «Стартапы для села». Эти мероприятия призваны привлечь внимание будущих специалистов к актуальным задачам агропромышленного комплекса и поощрить самых талантливых и активных ребят.

Важнейшее для российского агропромышленного комплекса мероприятие, выставка «Золотая осень», проводится в Москве ежегодно. В этом году традиционная встреча аграриев всей страны проходит уже в 25-й раз.