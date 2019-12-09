Челябинская область выполнила две трети осеннего призыва
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 16:38
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская область выполнила около 70 процентов государственного задания на осенний призыв 2019-го года, составляющего около трех с половиной тысяч человек.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами регионального военкомата Александр Чернышов, отправки команд с областного сборного пункта «Челябинск-Южный» идут по графику, срывов нет.

На следующей неделе (18-го декабря) запланирована одна из самых ярких отправок осенне-зимней кампании - в столицу, в Президентский полк, где по традиции служат самые здоровые, самые высокие и красивые парни.

Автор: 
Евгения Александрова
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