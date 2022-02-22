Челябинская телебашня «загорится для редких»

В День редких заболеваний, 28 февраля, челябинская телебашня окрасится в яркий цвет. Это станет знаком поддержки для людей, которые столкнулись с труднодиагностируемыми заболеваниями.

Ежегодно в этот день во всём мире проходит акция «Загорается для редких». Знаковые культурные и административные здания подсвечиваются яркими цветами, чтобы привлечь внимание общественности, представителей органов власти и правительственных структур, производителей лекарственных препаратов, ученых, медиков и всех, кто проявляет интерес к данной проблеме. В России подобная акция проводится впервые.

«Мы систематически освещаем общественно значимые события в жизни страны и города, такие как День народного единства, День города, Международный день врачей и многие другие. И всегда готовы поддержать социальные проекты. Это важно. Это наш вклад. А если речь идет о чем-то редком, здесь тем более нужна поддержка. К тому же эта акция проводится в России впервые», - пояснил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Ивонин Алексей Леонтьевич.

Напомним, что в Челябинске первым яркий флешмоб поддержало информационное агентство «Урал-пресс-информ» (Челябинская область). 28 февраля сайт URALPRESS станет аквамариновым. А в рамках проекта #Челябинскредкий читатели познакомятся с историями семей, для которых редкий диагноз стал нормой жизни.

Следите за новостями проекта по тегам #Челябинскредкий #RareChe