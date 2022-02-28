Он должен быть счастливым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Карталы
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будут спасть от разрушения историческое здание в центре города – одноэтажный деревян
28.02.2022

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске планируют увеличить количество общественного транспорта, который будет выходить на л
Транспорт
Транспорт
28.02.2022

В Челябинске общественного транспорта стает больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области внесены изменения в порядок назначения областного материнского капитала.
28.02.2022

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по вопросам строител
28.02.2022

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы продолжают жаловаться на грязные снежные кучи и наледь. Глава Челябинска Наталья Котова
Дороги
Дороги
28.02.2022

Котова потребовала избавить город от снежных куч
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Челябинские власти планируют изменить облик тридцати автомобильных стоянок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Жители Бакала могут остаться без отопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов

Общество
28.02.2022 11:39

День редких заболеваний

Он должен быть счастливым

Веселый, активный, с заразительным смехом. На вид вроде бы обычный ребенок. А если приглядеться – заметно меньше ростом сверстников, странно бегающий и с усилием преодолевающий ступеньки. Делать простые движения трехлетнему Леве тяжело физически из-за миопатии (слабости мышц). Еще у него заболевание сердца – кардиомиопатия. Среди рисков - большая вероятность внезапного неблагоприятного исхода. Все это проявление редкого генетического синдрома Барта. Как не потерять веру в лучшее, когда не дают шансов на жизнь, рассказал папа мальчика.

Неожиданно сердце

Реанимация на третьи сутки от рождения. После долгих исследований объявят причиной стафилококковую инфекцию. Три недели в больнице, домой отправят долечивать желтушку. Оказывается, еще была кардиомегалия (увеличение сердца). На этом почему-то врачи внимание не акцентировали. Результат ЭКГ в два месяца – все в порядке. И только через полтора года семья узнает, что это не так. Уже тогда была гипертрофия левого желудочка сердца.

- Все это мы прочитали в выписке центра Алмазова, где Леве поставили диагноз. Это в Питере. Врачи изучили его выписку из роддома, результаты исследований в Челябинске. И мы узнали такие нюансы, если можно так назвать. Тогда, конечно, было очень много вопросов к разным людям. А еще думали, как он выжил вообще без терапии столько времени, - вспоминает папа мальчика Анатолий Шафигин.

Когда Леве было год и семь месяцев, ему резко стало плохо с сердцем. Он снова оказался в реанимации. Назвать причину врачи затруднялись. Вердикт специалиста по генетике – у ребенка что-то есть. А вот что это что-то? Никто не мог дать ответа. Пока родители добивались перевода малыша в Санкт-Петербург, он не по возрасту стал взрослым.

- Никогда не забуду, как мы навещали его в реанимации. Там время визита очень ограничено. Вот он понял, что мы будем уходить, очень сильно расплакался. Медсестра его подхватила, он рвется к нам, руки тянет, а нам надо все равно уходить. Такие правила в больнице. Ты идешь по этому коридору, и на весь коридор слышишь этот плач. А потом мне пришлось вернуться, завести подгузники. И я не стал заходить в палату, чтобы его не обнадеживать. Смотрел на него через щелку в двери. А он сидит в кроватке один молча, не играет, не разговаривает, а просто сидит и смотрит в окно. Как будто взрослый, как будто все понимает. И ты сжимаешь зубы и уходишь.

Лева прошел три реанимации. Период в Челябинске с сердцем был для семьи самым тяжелым. Врачи либо молчали, либо…

- Нам говорили, что он умрет. Вообще шансов не давали. Сложно было писать бумажку, что я ознакомлен с последствиями, что может быть летальный исход. То есть меня заставили это писать собственной рукой. Это, наверное, было самое сложное.

Это «он умрет» стало для семьи мощным импульсом к действиям. Коллеги, родные, знакомые и незнакомые люди - помощь искали везде. Надежда, что все образуется была вперемешку со страхом и ощущением хрупкости ситуации.

- У меня принятие этого всего случилось, когда он только оказался в реанимации. И его там оставили одного, без мамы. Мы поехали вечером к бабушке его, к моей теще. Я пропустил нужный поворот. Мы оказались возле церкви, где Леву крестили. Привело нас туда что-то. Я остался в машине, а жена стояла возле церкви и вдруг резко упала на колени и разрыдалась. Я выскочил и у меня была одна мысль – все, позвонили из больницы. Слава Богу этого не случилось. Но это был настолько четкий момент… Он был настолько близок – финиш этот. Тогда оказалось, что батюшка в келье. Мы поговорили с ним. И после этого разговора и этого момента, уже я рыдал в машине. Я принял смерть тогда. Я принял то, что она может случится. Но, если до этого я не хотел в это верить, я боялся этого сильно очень. А после разговора со святым отцом я понял, что это же не конец. Это просто переход из одного состояния в другое. И что там о нем тоже позаботятся. Это было все равно тяжело, но уже не мрачно. Вот.

«И получили мы эту генетику»

В Санкт-Петербурге стало ясно, причина скорее всего в генетике. Десятки анализов, различных исследований и долгое ожидание. Около месяца в больнице пока родители мальчика услышали - синдром Барта.

- Если честно я, наверное, тогда не понимал этого. Меня всю жизнь пугали сердечные диагнозы. Я боялся даже рядом находиться рядом с такими людьми. Мне казалось, что они такие хрупкие, и в любой момент могут умереть. Когда сказали, что причина возможно в генетике, я прям ждал эту генетику. Мне казалось, что это проще, легче. Ну, генетика и генетика. Это от незнания. И получили мы эту генетику…

Редкое, генетическое и неизлечимое заболевание. Лекарства от синдрома Барта в настоящий момент нет. Курс терапии симптоматический. Новые вводные повергли родителей в шок, непонимание почему так и растерянность.

- Когда мы узнали диагноз, я растерялся. Для меня это все было дико, мозг отказывался верить. Я стал рассеянным. А у жены все было четко и отлажено, системно. И меня это тоже собрало. Она не приняла тот факт, что эта штука неизлечима. Она была полна уверенности, что найдет выход. Она прям вслух это проговаривала: «В смысле нет? Не может быть такого, что ничего нет». Такой огромный мир, такая мощная медицина. И она нашла международный фонд синдрома Барта. Мы заполнили анкету, нас внесли в реестр. Если исследования приведут к окончательной терапии, то нас тоже будут рассматривать как кандидатов.

Недавно семья узнала, что исследования по синдрому Барта ведутся и в России. Над созданием генного препарата работают в Санкт-Петербурге в НЦМУ «Центр персонализированной медицины».

Редкий – это сильный

История Левы для его родителей – пример невероятной силы маленького мальчика. Он знает, что болен, без проблем пьет лекарства и не боится врачей. На вопрос зачем ложиться в больницу, отвечает: «Смотреть мультики, кушать и играть».

- Мы с ним вместе прошли четыре госпитализации. Потому что мама с маленькой Варей. Для нас с Левой больница, как санаторий. Мы рано ложимся спать, нам приносят кушать, мы играем, ходим гулять, смотрим мультики. Конечно, это совсем не санаторий. Но, если относиться к этому, как бедные мы, несчастные, нам приходится лежать в больнице, мне кажется тут быстрее уныние тебя скопытит, чем болезнь. А, если я буду унылым, тогда и он будет унылым. Ему же это совсем не на пользу. Да, так случилось. Ну, собственно, так и будем жить.

«Если бы не видели раньше, не поверили бы», - положительная динамика заставляет врачей удивляться и улыбаться. Сейчас сердце Левы выглядит, как здоровое. Мальчик научился прыгать, его бег стал все больше походить на обычный – колени стали сгибаться.

- Здесь же все относительно. Ему, чтобы в процентном соотношении его мышцами поднять тело, сил нужно гораздо больше, чем атлету поднять штангу. Вот любой человек же сильнее муравья. Но человек не может поднять вес, в 400 раз превышающий его собственный. А муравей может. Так вот редкий - это тот самый муравей.

Целеустремленный и наглый, с одной стороны. Но при этом очень светлый и добрый. Не будет прошибать лбом, а заставит всех зажмурится от яркости своей улыбки. Так характеризует Леву папа.

- В каждой очереди в больнице или в магазине он стреляет глазками. Когда мы поступаем на госпитализацию, это всегда очень долго - два, три, четыре часа. Там очень много мам. В основном в больницах мамы с детьми. Дети ему не нужны. Он выбирает себе маму какую-нибудь и обхаживает ее. И вот он пошел знакомиться. Говорит: «А как тебя зовут»? Она отвечает: «Ирина. А тебя как зовут»? А он ей: «А я мужик-красавчик».

В первую очередь он должен быть счастливым. Так для себя решили родители Левы, когда ребенок стал со статусом «особенный». Это помогает глубже чувствовать радость, ценить пусть маленькие, но такие важные успехи сына.

- Мы хотим лекарство. Потому что счастье Левыча надо продлить, чтобы он прожил полноценную длинную счастливую жизнь. Чтобы у него появилась семья, родились дети. И это вполне реально. Есть Барты, у которых дети. Их мало, но они есть. Мы сразу с женой решили, что, во-первых, Лева должен быть счастливым. Сколько бы у нас не было времени. Этот пункт выполнен. Значит беремся за второй. Он должен быть здоров, для того чтобы смог жить полноценной жизнью. И стать еще счастливее.

фото Анатолий Шафигин, Юлия Пичугина

#Челябинскредкий #RareChe #деньредкихзаболеваний #синдромБарта

Все интервью #Челябинскредкий

Через тернии к счастью

«Мам, да она планеты перепутала»

Разглядели звезды

«Аня – это история про меня»

Автор: Виктория Шафигина
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будут спасть от разрушения историческое здание в центре города – одноэтажный деревян
28.02.2022

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске планируют увеличить количество общественного транспорта, который будет выходить на л
Транспорт
Транспорт
28.02.2022

В Челябинске общественного транспорта стает больше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области внесены изменения в порядок назначения областного материнского капитала.
28.02.2022

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по вопросам строител
28.02.2022

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы продолжают жаловаться на грязные снежные кучи и наледь. Глава Челябинска Наталья Котова
Дороги
Дороги
28.02.2022

Котова потребовала избавить город от снежных куч
День редких заболеваний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.02.2022

#Челябинскредкий высветится на телебашне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.02.2022

Через тернии к счастью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.02.2022

«Мам, да она планеты перепутала»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Разглядели звезды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат челябинской гордумы Виталий Паутов опроверг информацию о его задержании сотрудниками ФСБ.
Общество

Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

25.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Цены на молочную продукцию выросли, но на школьниках Магнитогорска (Челябинская область) это не о
Общество

В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбасс
Федерация

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области почтили память погибших воинов, отд
Общество

В Челябинской области почтили память погибших воинов

23.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз заявил о готовности региона принять беженц
Общество

Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области

22.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Информационное агентство «Урал-пресс-информ» (Челябинская область) на день сменит цвет сайта. Ярк
Общество

URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями

21.02.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

28.02.2022 12:02

Челябинские власти планируют изменить облик тридцати автомобильных стоянок

28.02.2022 12:01

«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»

28.02.2022 11:47

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК

28.02.2022 11:39

Он должен быть счастливым

28.02.2022 11:32

В Челябинске будут спасать от разрушения историческое здание на улице Цвиллинга

28.02.2022 11:30

В Челябинске общественного транспорта стает больше

28.02.2022 11:24

Жители Бакала могут остаться без отопления

28.02.2022 11:20

В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала

28.02.2022 11:07

Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов

28.02.2022 11:06

Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование

28.02.2022 11:05

Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов

28.02.2022 10:33

Спецоперация на Украине. Главное за сутки

28.02.2022 10:32

Котова потребовала избавить город от снежных куч

28.02.2022 10:06

В Челябинской области начали внедрять систему долговременного ухода за пожилыми

28.02.2022 09:48

Челябинские полицейские и представители ЮУГМУ поделились своими знаниями с воспитанниками «Акварели»

28.02.2022 09:46

В понедельник у православных начинается масленичная неделя

28.02.2022 09:39

Муниципалитеты наделили полномочиями по тушению ландшафтных пожаров

27.02.2022 21:07

В Челябинске партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию

27.02.2022 19:46

В понедельник в Челябинской области местами мокрый снег с дождем

27.02.2022 19:26

#Челябинскредкий высветится на телебашне

27.02.2022 19:20

Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля

27.02.2022 14:30

Через тернии к счастью

27.02.2022 13:01

Евросоюз закроет воздушное пространство для российских самолетов

27.02.2022 12:59

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины

27.02.2022 10:57

Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ

27.02.2022 10:54

Западные страны анонсировали новые санкции: отключение от SWIFT и заморозка активов Центробанка

26.02.2022 19:42

Грозит пожизненное лишение свободы

26.02.2022 19:38

Сборная России по ски-кроссу провела открытую тренировку с участием спортсменов Грузии и Японии

26.02.2022 19:31

Латвия закроет воздушное пространство для российских самолётов. Аналогичное решение приняли ещё 4 страны

26.02.2022 19:26

Дмитрий Медведев о санкциях: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни»

26.02.2022 19:25

Дмитрий Медведев пригрозил западным странам национализацией имущества иностранцев

26.02.2022 19:22

Польша отказалась от матча с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира

26.02.2022 19:17

Челябинцев приглашают познать науку через искусство танца

26.02.2022 19:11

Роскосмос приостановил запуски с космодрома Куру в ответ на санкции

26.02.2022 14:54

«Мам, да она планеты перепутала»

26.02.2022 14:05

Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны

26.02.2022 13:23

Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистам «тайны» профессии

26.02.2022 10:43

ЕС ввёл санкции против Путина и оборонных предприятий России

25.02.2022 23:28

Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев

25.02.2022 22:18

Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады

25.02.2022 22:12

Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области

25.02.2022 21:42

В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

25.02.2022 20:29

В шести городах Челябинской области установятся НМУ до вечера понедельника

25.02.2022 19:59

В выходные днем в Челябинской области ясно и по-весеннему тепло

25.02.2022 19:44

У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота

25.02.2022 18:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные

25.02.2022 18:08

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением

25.02.2022 17:51

Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухих и опасных деревьев

25.02.2022 17:19

Россияне не смогут расплатиться за границей картами пяти банков. Apple Pay и Google Pay для них тоже отключат

25.02.2022 17:08

Полицейские Челябинска задержали интернет-мошенника из Екатеринбурга

25.02.2022 17:00

Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск

25.02.2022 16:53

Как южноуральские спасатели выживали в дикой природе

25.02.2022 16:47

Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского

25.02.2022 16:40

Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды

25.02.2022 16:06

В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций

25.02.2022 15:55

Житель Магнитогорска набрал кредитов на четыре миллиона рублей, развелся и сбежал

25.02.2022 15:48

Дело депутата ЗСО, обвиняемого в даче взятки, передано в суд

25.02.2022 15:43

Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

25.02.2022 15:39

Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы

25.02.2022 15:08

Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию

25.02.2022 14:55

За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20

25.02.2022 14:42

Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»

25.02.2022 14:22

Минтранс и Ростуризм организовали «Горячие линии» в связи с закрытием аэропортов на Юге страны

25.02.2022 14:08

Денис Пушилин сообщил о потерях среди военнослужащих ДНР и ЛНР

25.02.2022 13:38

В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами

25.02.2022 13:38

Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД

25.02.2022 13:32

Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора

25.02.2022 13:22

Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС

25.02.2022 13:14

Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»

25.02.2022 13:11

Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита

25.02.2022 13:04

Разглядели звезды

25.02.2022 12:53

По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска

25.02.2022 11:42

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

25.02.2022 11:07

В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца

25.02.2022 10:52

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится

25.02.2022 10:44

Россиян попросили отложить поездки на юг

25.02.2022 10:03

США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций

25.02.2022 09:53

Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи

25.02.2022 09:49

Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации

25.02.2022 09:41

Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме

25.02.2022 09:35

В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось

25.02.2022 09:25

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям

25.02.2022 09:19

В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта

25.02.2022 09:14

Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ

24.02.2022 21:55

РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России

24.02.2022 21:10

Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль

24.02.2022 19:32

Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа

24.02.2022 19:15

В пятницу в Челябинской области лишь местами ожидается снег

24.02.2022 19:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

24.02.2022 18:58

В Челябинской области созданы три пункта для беженцев

24.02.2022 18:26

Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке

24.02.2022 18:18

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов

24.02.2022 18:14

РЖД вводит ограничения на перевозку грузов в Украину и открывает «горячую линию» для грузоотправителей

24.02.2022 18:05

В Кремле назвали цель военной спецоперации: зачистить Украину от нацистов

24.02.2022 17:37

Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала

24.02.2022 17:26

В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»

24.02.2022 17:23

Два российских гражданских судна подверглись обстрелу

24.02.2022 17:19

В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022 17:18

В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших участников войны

24.02.2022 17:05

В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков