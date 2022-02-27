Челябинскредкий высветится на телебашне

Ко Дню редких заболеваний специалисты РТРС «Челябинский ОРТПЦ» создали проект подсветки телебашни. На ней на фоне ярких цветов появится надпись #Челябинскредкий.

«Сначала загорится ярко-розовый, потом ярко-желтый, а затем ярко-салатовый. Мы подобрали все яркие цвета в концепции Дня редких заболеваний», - пояснили в пресс-службе РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Телебашня будет светиться 28 февраля с 20.00 до 24.00. Таким образом, Челябинск первый из российских городов присоединится к глобальной акции «Загорается для редких». Ежегодно знаковые здания подсвечиваются яркими цветами, чтобы привлечь внимание к проблемам пациентов с малоизученными заболеваниями.

Кроме того, акция впервые получит медийное воплощение. 28 февраля сайт URALPRESS сменит свой цвет на аквамариновый. Информационное агентство «Урал-пресс-информ» (Челябинская область) приглашает коллег присоединиться к проекту и также «раскрасить» свои интернет-полосы.

По данным организации EURORDIS, в мире насчитывается около 7000 редких заболеваний. Из них 70-80% являются генетическими, а значит сопровождают пациентов на протяжении всей жизни. Это порядка 300 миллионов человек. В России редкими (орфанными) считаются заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 000 человек.

#Челябинскредкий #RareChe