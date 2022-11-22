Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю

Челябинские студенты-географы ЮУрГГПУ вернулись из первой в истории вуза морской экспедиции. Четверокурсники Кирилл Кульманов и Данил Горячев полмесяца провели на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Вавилов» в Балтийском море.

В предыстории этого события агентство «Урал-Пресс-Информ» рассказало о договоренности по обмену экспедициями с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН и первом совместном научно-исследовательском путешествии. Его участники Данил и Кирилл охотно поделились яркими впечатлениями, и не только от научной работы.

Четыре часа на самолете от Челябинска до Калининграда, и они пересаживаются на судно «Академик Сергей Вавилов», маршрут которого проходил от Калининграда до Санкт-Петербурга. Каждому досталась двухместная каюта.

«На судне было четырехразовое питание, чего хватало для удовлетворения своих потребностей и даже больше. Так, к примеру, в четверг на завтрак была подана красная рыба с красной икрой. В условиях интенсивной работы питание является одним из важнейших условий для эффективной работы», - обосновали хороший рацион молодые исследователи.

Кирилл и Данил попали в группу исследователей, которые занимались палубными работами, освоили многочисленное научно-исследовательское оборудование, проводили анализ его данных с помощью графиков, профилей и диаграмм.

Конечно, в экспедиции прошло много научных лекций, которые, по словам будущих географов, были разнообразными и увлекательными. «Необходимо отметить, что навыки, полученные в университете на учебных практиках и лабораторных занятиях позволили нам, «сухопутным», не только отлично чувствовать себя в полевых условиях, но и активно применять научные знания и наладить коммуникацию с другими участниками экспедиции, что было отмечено специалистами принимающей стороны», - подчеркнули Данил и Кирилл.

«В свободное время были объявлены конкурсы лучшей фотографии и лучшего видео, коллективно создавали рисунка с основой в виде спасательного круга. Играли в настольный теннис и тренировались в спортивном зале, еще ходили в «клубное помещение» для просмотра фильмов и посиделок с новыми друзьями», - рассказали студенты.

И, конечно, горячо поблагодарили всех причастных - свой вуз, Челябинское отделение Русского географического общества, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Балтийский федеральный университет им. Канта.