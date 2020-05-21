Челябинских призывников перед отправкой проверят на коронавирус

Первые отправки призывников Челябинской области запланированы на конец мая-начало июня. Всех ребят перед этим проверят на коронавирус.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Андрей Пашкин, первые партии южноуральцев начнут отправлять в армию в конце мая-начале июня.

По его словам, через медицинские призывные комиссии в настоящий момент прошло уже около полутора тысяч ребят, из них призваны и готовы к отправке 185 человек.

Напомним, на территории региона работает 49 призывных пунктов, в том числе семь в Челябинске. Призывные комиссии проводят связанные с призывом мероприятия, в том числе медицинское освидетельствование ребят, с соблюдением всех необходимых требований безопасности, включая регулярную дезинфекцию помещений. На всех призывных пунктах организованы барьерные посты и посты термометрии.

На областном сборном пункте "Челябинск-Южный" предусмотрено обязательное экспресс-тестирование призывников на коронавирус.

В весеннюю призывную кампанию 2020 года южноуральцев будут в основном отправлять на службу в соединения и части, дислоцированные на территории Челябинской области и соседних с ней регионов. В транспорте, который доставит будущих солдат российской армии к местам службы, предусмотрено обязательное проведение санитарной обработки в целях противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, до середины июля этого года Челябинская область должна направить на армейскую службу около трех с половиной тысяч призывников.