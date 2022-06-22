Челябинским школьникам рассказали о подвиге легендарного советского разведчика Николая Кузнецова

В челябинском кинотеатре «Знамя» сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, для юных участников программы «Трудовое лето» провели показ короткометражного фильма, посвященного подвигу легендарного разведчика Николая Кузнецова.

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Открыл встречу общественный деятель, писатель и кинорежиссер картины Владимир Вафин. Он рассказал ребятам о жизненном пути Героя Советского союза. Советский разведчик прославился тем, что во время войны ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии. В 80-е годы в память о подвигах Николая Кузнецова во дворе школы №118 в Челябинске установили бюст героя. А в 1998-м году его украли и хотели сдать в металлолом. Эти события и легли в основу фильма, который сегодня представили участникам трудовых отрядов.

Здесь же, в кинотеатре, 70 юных челябинцев вместе с педагогами присоединились к всероссийской «Минуте молчания» в память о подвиге советских солдат - участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.