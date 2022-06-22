22.06.2022
Челябинским школьникам рассказали о подвиге легендарного советского разведчика Николая Кузнецова
22.06.2022
Некрасиво и небезопасно: на гостевом маршруте в Челябинске разваливаются ступени здания
22.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты
22.06.2022
Челябинску вернули его Я
Челябинским школьникам рассказали о подвиге легендарного советского разведчика Николая Кузнецова
22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
В ЛНР почтили память погибших в годы Отечественной войны
22.06.2022
Текслер возложил цветы к Вечному огню и поздравил ветерана со столетним юбилеем
22.06.2022
Александр Лазарев принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022