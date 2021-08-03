Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе

В Тракторозаводском районе Челябинска, в районе Сада Победы, обнаружена тактильная плитка, которую эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин (собственно, он ее и обнаружил) назвал самой плохой в городе.

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«Здесь я оказался случайно, и увиденное меня не порадовало. На некоторых участках плитка вообще ниже уровня асфальта. Борозд на ней уже в основном нет. Местами положена не полностью. Особенно странно выглядит плитка на участке Первой Пятилетки и Марченко», - рассказал Константин Лопин.

Напомним, ранее, весной этого года, эксперт Общественной палаты уже бил тревогу по поводу качества укладки тактильной плитки на улице Энтузиастов.

В июне 2021-го года общественники из организации «Гражданский патруль» заявили, что пришла в негодность тактильная плитка в Металлургическом районе Челябинска на тротуаре улицы Сталеваров, которую уложили в помощь слепым и слабовидящим горожанам.

А осенью прошлого года о ненадлежащем качестве работ по обустройству плитки для слабовидящих на Молодогвардейцев заявлял инвалид-колясочник Николай Ольховский.