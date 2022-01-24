Челябинской епархии передали в дар две иконы со святой горы Афон

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе сегодня, 24-го января, в дар Челябинской епархии были переданы икона Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», икона великомученика и целителя Пантелеимона, а также образ святого благоверного князя Александра Невского.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в сослужении духовенства кафедрального собора совершил молебен перед образами. Вместе с правящим архиереем молились митрополит Курганский и Белозерский Даниил, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«С большой благодарностью, как благословение святой горы Афон, мы принимаем эти дары. Продолжается традиция, которая всегда существовала на Урале. Наши священнослужители в прошлые века посещали Афон, привозили святыни, которые с благоговением и трепетом принимали жители Южного Урала, хранили их, поклонялись им. И в наше время традиция возобновилась», - сказал митрополит Алексий.

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Отметим, икону «Отрада и Утешение» написали монахи святой горы Афон. В дар Челябинску, для строящегося Христорождественского кафедрального собора образ вручил меценат, общественный деятель Константин Малофеев. В 2020 году он подарил челябинцам образ Иверской иконы Божией Матери, также написанный на Афоне, в Белозерском скиту, который греки называют Буразери. Обе святыни написал известный и почитаемый святогорский иконописец старец Арсений.

«Важно понимать: когда иконописец пишет образ, он молится, постится, это священнодействие. А когда афонский монах, настоятель афонского скита является иконописцем, это особая благодать, которая не может не отражаться на иконе», – подчеркнул Константин Малофеев.

Образ великомученика и целителя написан в Свято-Пантелеимоновом монастыре на святой горе по заказу основателя Русского афонского общества Константина Голощапова. Икону передадут в храм Александра Невского на Алом поле, когда он откроется после реставрации. Там же будет храниться икона князя Александра Невского работы московских иконописцев.