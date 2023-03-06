Глава совета директоров медиакомпании «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал покушение на себя. По словам Малофеева, ни угрозы, ни теракты не смогут повлиять на его искреннюю патриотическую позицию.

«Мое обращение к тем, кто пытался меня убить. Мы воюем за правду. И я не испытываю личной ненависти даже к тем людям, которые хотят моей смерти. Но как говорили многие наши святые, своих личных врагов нужно прощать, а врагов Отечества – сокрушать. Поэтому мы будем воевать с вами вплоть до нашей Победы. И ничто нас не остановит. В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», - написал Малафеев на своей странице в социальной сети.

Как сообщает НТВ, Украинские спецслужбы пытались подорвать автомобиль председателя совета директоров «Царьграда», предпринимателя Константина Малофеева. Покушение планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной.

Из сообщения ЦОС ФСБ: «Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева».

Как пишет НТВ, по данным российской спецслужбы, организатором преступления был основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», россиянин Денис Капустин, который проживает на Украине и участвует в боевых действиях против российских войск. Действовал он под контролем СБУ.

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik также рассказал, что стоит за организованным украинскими спецслужбами покушением на жизнь главы совета директоров медиакомпании «Царьград» Константина Малофеева.

«История с закладкой – это классическая схема работы СБУ. Напомню, что резонансное убийство журналиста Павла Шеремета прошло примерно по такой же схеме. Схема – стопроцентно отработанная и во многом излюбленная СБУ, потому что, кроме основной задачи – уничтожить человека, она имеет серьезный психологический эффект", – сказал Кирилл Вышинский.

"Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.