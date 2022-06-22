Челябинские власти порадовали новостью о восстановлении стелы на въезде в столицу Южного Урала со стороны Копейска.

«Этот объект является бесхозяйным. Восстановление по просьбе главы Челябинска Натальи Котовой взял на себя благотворитель, который пожелал остаться неизвестным», - рассказали сегодня, 22-го июня, в пресс-службе городской администрации.

Отметим, стела с названием областного центра – Челябинск – потеряла букву «Я». Первое фото Чел…бинска появилось пару недель назад.

Как оказалось, буква отпала и лежала под стелой. Сегодня Челябинску вернули его Я – так остроумно прокомментировали возвращение блудной буквы событие в пресс-службе мэрии. Благотворитель, не захотевший славы, кроме прочего, покрасил стелу.