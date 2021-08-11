Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент федерации фристайла России

Президент федерации фристайла России Алексей Курашов посетил Челябинскую область с рабочим визитом.

В ходе визита он побывал на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс), на базе которого прошел ряд встреч по вопросам формирования календаря соревнований предстоящего сезона. Обсуждались технические, организационные, финансовые вопросы проведения соревнований в Челябинской области.

Алексей Курашов провел встречу с президентом федерации фристайла Челябинской области Олегом Сиротиным и руководителем спортивного направления горнолыжного курорта «Солнечная долина» Артемом Рейтером.

В рамках визита президент ФФР также встретился с заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым, в ходе которой обсуждались вопросы проведения этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» сезона-2021/22 и возможности проведения других соревнований мирового уровня на территории региона.

«Мы уже много лет проводим соревнования в Челябинской области, для нас это важный регион. Обсудили вопросы, затрагивающие детальность спортивных школ, подготовку спортивного резерва. Предстоящий зимний сезон – олимпийский, поэтому очень важно грамотно сформировать календарный план подготовки сборных команд России по разным дисциплинам фристайла в соответствующих регионах нашей страны, а также сформировать календарь всероссийских и международных соревнований с учетом необходимых заключительных этапов подготовки к Олимпийским играм-2022 в Китае. Поэтому мы заблаговременно ведем эту работу, чтобы сбалансировать календарь тренировочных мероприятий и всероссийских и международных турниров. Также мы обсудили перспективы проведения в Челябинской области соревнований мирового уровня по разным дисциплинам фристайла», - рассказал об итогах визита Алексей Курашов.

Вадим Евдокимов, в свою очередь, отметил, что встреча с президентом федерации фристайла России прошла конструктивно.