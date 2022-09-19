Чиновники Челябинска запрещают подрядчикам ремонтировать дороги в часы пик

Челябинские чиновники вышли с требованием к заказчикам и подрядчикам прекратить ремонтные работы на дорогах областного центра в часы пик и в вечернее время.

Об этом сегодня, 19 сентября, заявил на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Андрей Ксензов.

«Все заказчикам и подрядчикам было предложено запретить работу по ремонту дорожной части в утренние и вечерние часы. Мы также просим согласовывать свои планы с управлением дорожного хозяйства и ГИБДД», - сказал Ксензов.

Напомним, очень остро вопрос о ремонте дорог в часы пик встал после начала работ в Ленинском районе на Копейском шоссе. Из-за ремонта трамвайных путей закрыто движение трамваев на пересечении улиц Гагарина и Копейское шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Проезжую часть сузили, образовалась огромная пробка. Глава города Челябинска Наталья Котова потребовала не перекрывать дороги в часы пик.