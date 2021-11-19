19.11.2021
Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит
19.11.2021
Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию
19.11.2021
ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»
19.11.2021
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
19.11.2021
Полицейские Челябинска задержали серийного автовора
19.11.2021
Полицейские Магнитогорска спасли мужчину, который замерзал в кювете
Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти
12.11.2021
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
09.11.2021
Безработные южноуральцы тратят на поиски работы в среднем пять месяцев
02.10.2021
В Челябинске выросло число безработных
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021