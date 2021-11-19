Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти

В Челябинске продолжает расти число горожан, обращающихся в службу занятости за помощью в поисках работы: за последнюю неделю число ищущих подходящую вакансию жителей южноуральской столицы, вставших на учет, увеличилось на 180 человек (с начала ноября – на 710).

Как отмечают в информационно-аналитическом отделе центра занятости населения Челябинска, с начала текущего года данные показатели уменьшились на 18 тысяч 130 человек.

Численность состоящих на учете челябинцев, имеющих статус безработного, составляет на сегодняшний день четыре тысячи 877 человек – за неделю она уменьшилась на 17 человек, но с начала ноября выросла на 517 горожан.

В целом по Челябинской области в настоящее время статус безработного имеют (по данным службы занятости населения) 19 тысяч 567 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в столице Южного Урала составляет сегодня 0,79 процента от численности рабочей силы (на начало 2021 года – 3,7 процента), по Челябинской области показатель выше – 1,06 процента.

Свободными в службе занятости Челябинска являются, по последним данным, 17 тысяч 389 вакансий, в целом по региону – 42 тысячи 527.

С начала года специалисты службы занятости помогли трудоустроиться 41-й тысяче 865-ти южноуральцам, в том числе девяти тысячам 775-ти челябинцам.