Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть

В Челябинской области за прошедшую неделю (с шестого по 11 февраля) подтверждено 972 новых случая коронавирусной инфекции, что на 33,3% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (30 января по пятое февраля) ковид подтвердили у 729 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело почти в 1,5 раза меньше человек, чем заболело – 512 пациентов (неделей ранее - 382 пациента с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 399 тысяч 421 человек, сумели справиться с ковидом 388 тысяч 287 жителей.

Министерство здравоохранения Челябинской области перестало озвучивать цифры умерших от коронавирусной инфекции.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.