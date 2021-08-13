13.08.2021
Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
13.08.2021
Что предпочитают челябинцы: МегаФон назвал самые популярные модели смартфонов
13.08.2021
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
13.08.2021
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
13.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
Что предпочитают челябинцы: МегаФон назвал самые популярные модели смартфонов
12.08.2021
Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи
04.08.2021
Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих
02.08.2021
Абоненты МегаФона целый год могут бесплатно наслаждаться Apple Music
27.07.2021
«Ева» поможет абонентам МегаФона не пропустить важные звонки
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021