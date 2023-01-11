Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) в рамках цифровой трансформации развернуло российскую систему видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise, заменившую платформы зарубежных поставщиков.

Сегодня более семи тысячам сотрудников предприятий Группы ПАО «ММК» необходим сервис видеоконференцсвязи для построения эффективного рабочего процесса, решения экономических, производственных и логистических задач.

Специальное ВКС-решение для крупных предприятий TrueConf Enterprise объединило несколько тысяч сотрудников компании в 60 обществах на территории России и за рубежом. Система предоставляет защищенное облако видеоконференцсвязи, которое работает в периметре предприятия и полностью контролируется специалистами Магнитки.

«Для руководства и сотрудников Группы компаний ПАО «ММК» видеоконференцсвязь является востребованным видом дистанционной коммуникации. Мы выбрали российскую платформу, которая обеспечивает нам безопасность, защищенность и стабильность работы ВКС. Платформа стала надежным инструментом для проведения ежедневных онлайн-совещаний и презентаций, а ее функционал и интерфейс учитывают наши потребности», — отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Сейчас в системе TrueConf ПАО «ММК» проводит более полутора тысяч видеоконференций в месяц – рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видеовстречи с госструктурами и заказчиками, официальные онлайн-мероприятия как внутри предприятия, так и публичные конференции с приглашенными гостями.

В используемой на ММК ВКС-системе поддерживается единая авторизация с возможностью быстрого подключения новых пользователей в филиалах и на головном предприятии, отмечают в управлении информации и общественных связей комбината. Для оповещения о запланированных видеоконференциях и важных событиях она будет интегрирована с корпоративной почтовой службой, а в будущем к системе TrueConf Enterprise планируется подключить телефонию, что позволит принимать участие в конференциях и совершать звонки непосредственно с мобильных и стационарных телефонов.