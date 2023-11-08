День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны

В Магнитогорске (Челябинская область) участники физкультурно-оздоровительного проекта «Бегайте с нами, бегайте сами!» по-особому отметили День народного единства.

На традиционную пробежку в парке у Вечного огня собрались представители самых разных национальностей и общественных организаций.

Поздравить друг друга и показать своё единение и дружбу пришли магнитогорские казаки, представители Башкирского Курултая, магнитогорского отделения Союза армян, татарской диаспоры.

В праздничной пробежке приняли участие депутаты, спортсмены, активисты Общественной молодежной палаты при городском Собрании, Магнитогорского отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии», городского совета ветеранов, Общественной палаты города, Объединения защиты прав потребителей, Союза ветеранов Афганистана, Чечни и СВО, дети из школы-интерната «Семья», обучающиеся педагогического колледжа.

На дистанцию любители бега вышли с флагами.

Как отметил спикер городского Собрания и идейный вдохновитель спортивного проекта Александр Морозов, эта пробежка показывает настоящее народное единство в обществе.