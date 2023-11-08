08.11.2023
День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны
08.11.2023
Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября
08.11.2023
Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
08.11.2023
Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов
08.11.2023
Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке
08.11.2023
В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами
День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны
04.11.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области
04.11.2023
Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной
04.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
03.11.2023
Челябинская область уже вовсю отмечает День народного единства
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023