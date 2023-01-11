Добряки показали кулаки: жители Челябинской области не стали мириться с недостойным постом ВКонтакте

Общественность Челябинской области продемонстрировала нежелание мириться с наличием фото порнографического содержания в доступных детям группах ВКонтакте. Поводом для возмущения послужило отсутствие реакции администраторов соцсети на обращения по поводу недостойного снимка, размещенного пользователем в группе «Снеговики-добряки» с хештегами популярной социальной акции.

Оргкомитет акции обратился за помощью к челябинскому депутату Госдумы Яне Лантратовой.

«В течение 7 дней мы не можем добиться от администрации социальной сети ВКонтакте удаления поста с фотографиями порнографического содержания, который разместил один из пользователей (из г. Минск) с намерением, чтобы его видели дети Челябинской области. <…> Из-за использованных хештегов пост видят все, кто интересуется конкурсом. Поскольку конкурс проходит в Челябинской области и в качестве приза заявлен сертификат на проведение детского дня рождения, то аудитория – дети Челябинской области и их родители. <…> Праздники, каникулы не должны быть причиной отсутствия модерации в российской социальной сети и негативного воздействия на детей. Бездействие – это тоже нарушение прав.

Благотворительная акция Снеговики-добряки проходит в Челябинской области четвертый год, под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой. Участвуют сотни коллективов компаний, организаций и частных лиц, которые исполняют новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями, а также талантливых детей в трудной жизненной ситуации и детей, проживающих в пунктах временного размещения. В 2022 году на сайте акции размещено 500 историй детей».

После этого последовало обращение депутата к генеральному директору VK (Россия) Владимиру Кириенко с просьбой принять незамедлительные меры и привлечь к ответственности виновного за распространение порнографической продукции.