Доступ СМИ на аппаратные совещания в мэрии Челябинска ограничат

Доступ журналистов на традиционные аппаратные совещания у главы Челябинска, которые проходят по понедельникам, будет ограничен. И не все чиновники смогут попасть на аппаратки.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера в регионе ограничили численность участников при проведении любых мероприятий (в области введен режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции).

«Со своей стороны мы сократили число участников совещания, оставив только спикеров. В зал заседаний в общей сложности будет допущено ровно 50 человек», - сообщили в администрации Челябинска.

Для представителей СМИ будет организована прямая трансляция в сети Интернет. Но если кто-то все-таки придет в администрацию, но не сумеет попасть в зал заседаний, ему предоставят возможность понаблюдать за совещанием в пресс-центре.

Напомним, Законодательное собрание региона также намерено ограничить доступ СМИ к своим мероприятиям и в музей ЗСО. В частности, ограничения коснутся и очередного заседания регионального парламента, которое намечено на 26 марта.

Областное правительство пока не вводит лимит на посещение мероприятий в своем здании. При этом журналисты могут часть совещаний отслеживать в дистанционном режиме.