Дремов: В Челябинской области востребованы налоговые льготы индустриальных парков

В Челябинской области вступили в силу изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Налоговые льготы востребованы у резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. Сэкономленные средства будут направлены на развитие.

Согласно внесенным поправкам, от уплаты транспортного налога будут освобождены резиденты и управляющие компании индустриальных парков в регионе в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с первого января 2021 года. Предоставление налоговой льготы коснется грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, кроме мотосаней и снегоходов.

Как пояснили в Законодательном собрании региона, налоговое стимулирование резидентов индустриальных парков способствует привлечению инвестиций в экономику региона, созданию новых промышленных предприятий, высокопроизводительных рабочих мест. Высвобожденные за счет экономии по налоговым платежам денежные средства направляются на создание новых наукоемких технологий и организацию производства высокотехнологичной продукции.

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Как отметил депутат Законодательного Собрания Владимир Дремов, индустриальные парки – это довольно динамично развивающаяся отрасль. По итогам 2020 года индустриальные парки ООО «Станкомаш» и ООО «ММК-Индустриальный парк» вошли в двадцатку лучших инвестиционных площадок Российской Федерации по степени своей привлекательности.

«В данном случае мы выступаем с дополнительной инициативой, - пояснил Владимир Дремов. - Индустриальные парки уже имеют два вида льгот, такие как обнуление ставки налога на имущество по налогу на прибыль до 13,5 процента. Мы, изучив лучшие практики, предлагаем такие меры поддержки, как обнуление ставки на транспортный налог. Но не на все виды транспорта, а на тот транспорт, которым пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства».

В индустриальном парке «Станкомаш» уже подсчитали, что в следующем году экономия для них составит около двух миллионов рублей.

«Сэкономленные средства управляющая компания «Станкомаш» направит на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт дорог. Резиденты направят на приобретение новой транспортной техники более экологичного класса. Это положительно скажется на экологии региона. Ну и для управляющей компании – это привлечение новых резидентов, а соответственно, и новых инвестиций в регион. Подобные льготы есть в соседних регионах, мы не должны отставать, должны иметь конкурентные преимущества, - прокомментировал директор индустриального парка «Станкомаш» Илья Тихонов. – Мы находимся в постоянном диалоге с резидентами – это, в первую очередь, компании федерального уровня, машиностроительной отрасли. Они всегда интересуются, какие преференции, какие налоговые льготы, какие механизмы госсподдержки они смогут получить, становясь резидентами индустриального парка».

Льгота по транспортному налогу как дополнительная мера стимулирования резидентов и управляющих компаний индустриальных парков уже действует в ряде регионов – Московской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Калужской, Ульяновской, Кемеровской, Волгоградской, Ярославской, Липецкой областях, Хабаровском крае, в республиках Мордовия и Удмуртия.

«Для нужд управляющей компании индустриального парка «Станкомаш» мы используем несколько десятков единиц техники. Их основная цель - обслуживание и благоустройство территории. У нас есть трактора, погрузчики вилочные и фронтальные, эксковаторы. Организовано регулярное автобусное сообщение на территории парка с семи и до девяти часов утром и с 17 до 19 часов вечером. Есть и автобусы, которые утром и вечером развозят сотрудников в разные районы города. Это очень удобно. У резидентов индустриального парка есть своя техника, они тоже смогут воспользоваться этой мерой поддержки», – отметил заместитель директора управляющей компании индустриального парка «Станкомаш» Павел Сучков.

На сегодняшний день на территории Челябинской области созданы и прошли аккредитацию в Минпромторге Российской Федерации три индустриальных парка: ООО «Станкомаш», ООО «ММК-Индустриальный парк», ООО «Малая Сосновка» с количеством резидентов 48. В процессе создания находятся еще три индустриальных парка.

Вклад в экономику региона от данных предприятий постоянно увеличивается, значительно превышая сумму налоговых льгот. Так, например, объем налоговых отчислений резидентов ООО «ММК - Индустриальный парк» за 2020 год почти в пять раз превысил аналогичный показатель за 2018 год и составил 190 миллионов рублей. Среднесписочная численность работников за указанный период выросла в четыре раза и составила почти тысячу человек, объем реализованной продукции также вырос в четыре раза и составил более трех миллиардов рублей. Всего с 2016 года резиденты парка инвестировали в свое развитие более 750 миллионов рублей.

ФОТО: Законодательное собрание Челябинской области