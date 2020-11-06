Двойные лавры коелгинских молочников
Главная российская агровыставка «Золотая осень» в этом году проводилась в онлайн-формате, а потому был отменен самый массовый конкурс, на котором определялись лучшие производители продуктов питания и лучшая сельхозпродукция.
Для челябинских аграриев итоги состоявшихся конкурсов - в племенном деле, в развитии фермерства и сельской потребительской кооперации, в развитии территорий и науки - были успешны: больше всего – сразу пять золотых медалей - завоевали племенные фермы Челябинской области, которые занимаются разведением специализированных пород скота мясного и молочного направления.
Три золотых медали за разведение племенных герефордов присвоены ООО «Варшавское» (Карталинский район), ООО АФ «Калининская» (Брединский район) и К(Ф)Х «Риск» (Варненский район). Ещё два золотых медалиста работают в молочном направлении - СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (Еткульский район) и АО Племенной завод «Россия» (Сосновский район).
Для коелгинских животноводов «золото победы» повторилось в известии от крупнейшего переработчика молока в России – фирмы Danone, – об итогах ежегодного конкурса среди поставщиков молочного сырья. В трех территориальных дивизионах Danone названы победители в двух номинациях – «Эффективные молочные фермы» и «Благополучие коров» – всего шесть в РФ.
Дивизион Восток, объединяющий поставщиков в Урало-Сибирском регионе, вручил диплом за победу в конкурсе и памятный приз СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева. При выборе победителя учитывался большой спектр критериев, направленных на улучшение благополучия животных, в частности, это строительство новых и модернизация старых ферм, что значительно улучшило условия содержания коров.
Директор СПК Анатолий Шундеев по телефону сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что через месяц на Долговском комплексе будет запущена новая ферма беспривязного содержания на 600 голов, вторая в этом году. Сегодня из хозяйства на переработку на заводы Danone отправляется более 50 тонн отличного молока, что делает СПК одним из самых крупных поставщиков Danone.
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