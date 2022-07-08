Егоров: В Челябинске станет больше трамваев-сцепок

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров заявил, что в Челябинске станет больше трамвае-сцепок.

В телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» замминистра сообщил, что сегодня на городские маршруты выходит лишь девять сцепок из старых вагонов. По его словам, власти понимают, что этого количества для мегаполиса, в котором проживает больше миллиона человек, недостаточно.

«Поэтому разрабатывается план по планомерному увеличению количества транспорта особо большого класса, в том числе трамваев-сцепок», - сообщил Александр Егоров.

Замминистра пояснил, что сцепки планируется вводить на наиболее популярных маршрутах для повышения комфорта пассажиров - как из новых, так и из старых вагонов.

Также Егоров сообщил, что тестовый прогон в Челябинске сцепки моделей вагона 71-623, который называют «ракетным», уже проведен (напомним, данный низкопольный трамвай – детище Усть-Катавского вагоностроительного завода).

Отвечая на вопрос подписчика о том, планируется ли запустить в Челябинске длинные трамваи с двумя гармошками, как в Москве, Егоров ответил утвердительно: «Да, планируется, в рамках проекта метротрамвая».