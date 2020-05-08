Фотогалерея "Стена Памяти" в Челябинске готова к установке

Организаторы проекта"Стена памяти" - компания "Интерсвязь" - проверили все несущие конструкции и смонтировали на территории военного комиссариата Челябинской области часть фотостендов.

В день, когда разрешат массовые мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы, полномасштабная "Стена Памяти" вновь станет местом встречи поколений, а фотографии фронтовиков расскажут о себе голосами южноуральцев.

Первыми своими аудиоподкастами проект поддержали актеры челябинских театров, затем - коллективы различных предприятий, общественных организаций и учреждений Южного Урала. Идея помочь героям «заговорить» и сохранить о них память для будущих поколений так понравилась южноуральцам, что к 9 мая в Интернете запустили акцию "Внеси свой голос в историю". Участники марафона подкастов, посвященного героям Великой Отечественной войны, записывают и размещают в соцсетях аудиорассказы о родственниках и призывают последовать этому примеру друзей.

Как напоминают в пресс-службе компании "Интерсвязь", в этом году на сайте проекта "Стена Памяти" (pomni.is74.ru) появилась возможность добавлять фотографии, письма военных лет и снимки памятных для семьи вещей фронтовиков и тружеников тыла. Кроме того, добавилась функция записи подкастов - рассказов о герое в формате "от первого лица", записанных на диктофон.

Проект "Стена Памяти" занимает достойное место в череде памятных мероприятий, посвящённых Великой Победе. На тематическом сайте, а затем и на фотостендах разместятся фотографии победителей, чьи родственники живут в Челябинской области.

"Я рад, что сегодня каждый желающий может рассказать о своих дедах и прадедах. Этим мы создаем преемственность поколений, продолжаем традиции. Россияне всегда были победителями, и в этот раз мы тоже ими будем, несмотря на современные вызовы и сложные условия", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

В эти праздничные дни подкасты с искренними, эмоциональными и героическими признаниями о пережитом теми, кто сражался за Родину, можно услышать по радио, с экранов телевизоров и на сайте проекта. Истории обычных людей, наших дедушек и бабушек, отцов и прадедов, всех, кто пережил годы войны или погиб на полях сражений, никого не оставляют равнодушными. Аудио можно скачать с сайта проекта "Стена Памяти" и разместить на своих страницах в соцсетях.

"На мой взгляд, "Стена Памяти" - это уникальный проект, востребованный и актуальный во все времена. Это своего рода объединение народной памяти о героях, которые сделали возможной нашу мирную жизнь сейчас. Одновременно, это - история героя своей семьи, солдата, человека, который сделал возможным Победу. Это - память как для ныне живущих, так и для будущих поколений. В нашей семье бережно хранится память о прадеде, участнике Великой Отечественной войны. Сохранились его письма, в том числе - написанное как раз перед смертью. В нем он пишет детям, чтобы они стали достойными гражданами, желает всем мира. В своем последнем письме он свято верил, что мы победим. Думаю, что в каждой семье хранится такая память, и нам надо приложить максимум усилий, чтобы она осталась на века", - поделилась министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Проект "Стена Памяти" ежедневно пополняется фотографиями и историями фронтовиков. Сохранят будущие поколения память или забудут о героях Великой Отечественной - зависит от каждого из нас.