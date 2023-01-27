Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом

Популярный российский рок-музыкант Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам, участвующим в специальной военной операции, собственноручно подписанную – на долгую память – гитару. Бойцы подарок оценили – теперь каждую свободную минутку они проводят в компании «любимой подруги».

Встречу бойцов с гитарой от Гарика Сукачева в зоне СВО предварил просмотр записанного им видео, на которое счастливые защитники Родины откликнулись ответным обращением со словами благодарности под переливы этой самой гитары. Отличный сюрприз получился. Суровые, серьезные лица бойцов озарила радость, когда они сначала услышали жизнерадостный голос Гарика Сукачева в телефоне, а потом дружно начали распаковывать его звонкий подарок.

Причастным к этому событию является Народный фронт в Запорожской области в лице его руководителя Ивана Скибы, в недавнем прошлом - депутата города Коркино Челябинской области. Именно он привез бойцам на передовую гитару, ему и принадлежит идея подарить ребятам музыкальное чудо. Поучаствовали в этой благородной миссии и представители сообщества невероятно дружных и патриотичных уральских мужчин и женщин «Урал – фронту», созданного с целью оказания гуманитарной помощи участникам СВО, жителям Донбасса.

Начальник штаба Союза ветеранов спецназа ГРУ по Челябинской области Олег Мигаль, один из лидеров движения «Урал – фронту», рассказал, как появилась идея подарить бойцам гитару.

По его словам, в декабре ушедшего 2022 года они были на передовой вместе с Иваном Скибой – прибыли в зону СВО с гуманитарным грузом (Олег Мигаль возит участникам СВО гуманитарные грузы от уральцев на регулярной основе). Конечно же, Иван и Олег, уроженцы Южного Урала, не могли не навестить земляков–челябинцев, которые являются их очень близкими друзьями и выполняют боевые задачи в одной из новых областей Российской Федерации.

«Когда мы стали спрашивать ребят, что им привезти в следующий раз, не нужна ли им, например, баня, они сказали, что теперь у них все есть, включая баню, что им ничего не нужно. А за чаем парни признались, что мечтают о гитаре – чтобы вечерами, после выполнения боевых задач, можно было бы собраться вместе, поиграть, попеть», - рассказал Олег.

На обратном пути Иван Скиба заявил, что мечта челябинских бойцов о музыкальной подруге обязательно станет реальностью – гитара у ребят будет.

Прошло всего несколько дней (Олег Мигаль только успел добраться до Челябинска), а лидер Народного фронта в Запорожской области уже отписался ему, что гитара готова (и что она не простая, а от популярного рок-музыканта Гарика Сукачева) и будет вручена бойцам - с личной подписью артиста и видеопожеланием - до Нового года.

Сегодня, 27 января, трогательное видео о том, как дарили участникам спецоперации гитару известного певца, было опубликовано в группе сообщества единомышленников «Урал-фронту» в ВКонтакте.