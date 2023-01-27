27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
27.01.2023
Главный полицейский Челябинска получил медаль «За безупречную службу в МВД»
27.01.2023
В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат
27.01.2023
Скоков: Надеюсь, Челябинской области удастся выйти из «криминальной пятерки»
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
Очень приятный сюрприз рок-музыкант сделал участникам СВО на Новый год
26.01.2023
Решение Берлина поставить Украине танки Сергей Нечаев назвал отказом от исторической ответственности
26.01.2023
Битва за Угледар: Город будет зажиматься в клещи
26.01.2023
В Магнитогорске создали эффективного ликвидатора вражеских «Абрамсов» и «Леопардов»
25.01.2023
Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023