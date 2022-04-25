Где же взять кредит для развития бизнеса?

Прежде чем ответить на вопрос, где взять кредит выгодно, нужно определиться, какой вид кредита вы собираетесь получить. Возможно это будет потребительский кредит, ипотечный, кредит на покупку автомобиля, кредит для бизнеса.

Исходя из ваших потребностей и возможностей (о них также не нужно забывать), нужно заняться изучением банков, их предложениями по кредитованию. Конечно, для многих такой поток информации может показаться очень сложным, в таких случаях вам на помощь может прийти кредитный брокер, который обладает всей нужной информацией и может профессионально подсказать, где взять кредит для ООО без залога выгодно. Но если вы не хотите обращаться за помощью, то должны запомнить несколько важных советов.

Перед тем как подписывать договор, изучите внимательно условия кредитования, попросите чтобы вам понятным языком раскрыли общую сумму, которую вы обязаны будете заплатить в процессе погашения кредита, и обязательно узнайте эффективную ставку, это расчет процентов по кредиту с учетом всех тарифов и сборов. Внимательно изучив эту информацию в нескольких банках, вы найдете для себя верное решение и узнаете где взять кредит.

Чем может помочь Тинькофф Банк?

По поводу того, где взять кредит для ООО без залога на выгодных условиях, посоветуем в первую очередь изучить предложения от Тинькофф Банка. В этом банке, в отличие от многих других, не взимается комиссия. Также, компания практикует такое нововведение, как страхование заемщика и залоговой недвижимости. В результате, если вдруг Вы потеряете платежеспособность, недвижимость не будет реализована в счет погашения долга – она останется в вашей собственности, а долг будет погашен страховой компанией.

Что касается процентной ставки по кредиту от Тинькофф Банка, то она находится в пределах от 10,5% до 16%. Первоначальный взнос составляет от 10% от общей суммы и более.

Подводим итоги

Покупка недвижимости в кредит для развития бизнеса иногда является единственно возможным вариантом получить необходимые квадратные метры. Не нужно бояться этого, для начала хотя бы просто узнайте в банке, можете ли Вы рассчитывать на ипотеку для бизнес целей? И если нет – то, по каким причинам. Правительство РФ принимает активное участие в развитии ипотечного кредитования, и, может быть уже завтра Ваша заявка будет одобрена.