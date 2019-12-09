Глава Металлургического района Челябинска ответил на вопросы работников ЧМК
Общество
Сегодня, 10:28

Работники Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») обсудили с главой Металлургического района Челябинска Сергеем Кочетковым вопросы благоустройства и ЖКХ.

Подобные встречи проходят в учебном центре ЧМК несколько раз в год. Работники предприятия заранее готовят вопросы. Самыми острыми в этот раз оказались темы ЖКХ, в частности, обеспечения теплом. Коммунальные сети в северной части Металлургического района уже полгода активно ремонтируются. В настоящее время насчитывается около 40 точек проведения работ.

«В августе этого года на ремонт тепловых сетей в Металлургическом районе из областного бюджета дополнительно выделено более 150 млн рублей. Замену поврежденных участков ведет специализированная муниципальная организация», – пояснил Сергей Кочетков.

Сотрудники ЧМК также интересовались сроками завершения ремонтных работ на мосту в районе завода «Мечел-Кокс». Из-за ремонта нарушено транспортное сообщение с другими районами, а также был изменен маршрут популярного среди рабочих трамвая №19. Сергей Кочетков назвал точные сроки восстановления моста.

«По информации управления дорожного хозяйства администрации Челябинска запуск трамваев по маршруту №19 планируется на конец апреля, до этого по улице Монтажников продолжит ходить автобус-шатл. А полностью работы по ремонту моста будут завершены до 15 июня. Поскольку спорткомплекс «Метар» попал в число объектов, на которых будут проходить соревнования спортивных игр стран БРИКС, въезды в район и гостевые маршруты будут отремонтированы в первую очередь», – рассказал глава района.

Была затронута и тема благоустройства района, приведения в порядок тротуаров и пешеходных дорожек.

«Если раньше на протяжении многих лет на благоустройство района выделялось 8-10 миллионов рублей, то теперь эта цифра увеличена до 80 млн. Многие объекты будут приведены в порядок», – заверил собравшихся Сергей Кочетков.

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