Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)

Челябинск в восьмой раз встретил Крымскую весну. Праздничный концерт, посвящённый воссоединению России и Крыма, прошёл в парке Гагарина. Отметить знаковое событие в истории России, а также поддержать Донбасс собрались тысячи людей разных возрастов.

На Украине при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Магнитогорска Максим Гаганов. Всего с начала спецоперации погибли уже 12 солдат из Челябинской области.

В Челябинскую область самостоятельно прибыло 155 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Из них более половины человек приехали на Южный Урал в этом году. Большинство прибывших разместились у родственников и знакомых. Всем семьям оказывается необходимая помощь.

Жители Челябинской области стали сообщать о дефиците ряда жизненно важных медикаментов. Так, например, из аптек пропали противоэпилептические препараты и лекарства, назначаемые при дефиците гормонов щитовидной железы. В Минздраве региона отметили, что сбоев в поставках нет. Если всё-таки найти препарат не удаётся, южноуральцам рекомендуют обратиться к лечащему врачу и попросить заменить лекарство подходящим аналогом.

Власти Челябинской области анонсировали рейды по магазинам. Цены на продукты питания проверят на следующей неделе сотрудники антимонопольной службой совместно с силовиками. За необоснованное повышение цен последует строгое наказание, предупредил губернатор Алексей Текслер.

Министерство экологии Челябинской области ответило на жалобы челябинцев о неприятном запахе в районе ЧМЗ. Ведомстве утверждают, что никаких превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе выявлено не было. При этом «дымка» над промышленными предприятиями города пока сохраняется.

В Челябинской области стартовала программа «Земский работник культуры». За переезд в сельскую местность работникам музыкальных школ выплатят 1 млн рублей. Предполагается, что это поможет решить проблему кадров в сёлах, рабочих посёлках и малых городах.

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» начал работу новый детский сад. Здание расположено по улице Бейвеля, 38. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест - это 12 групп для маленьких челябинцев в возрасте с 1,5 до 7 лет. Между тем сроки строительства другого детсада - по улице Горького, 25-А – срываются.

Жителей Челябинска приглашают к знакомству с картой веломаршрутов. Её составили на основании предложений горожан и замечаний от администрации города. Задать вопросы к разработчикам карты можно на сайте вело74.рф.

Белый мишка Алтын из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку челябинской хоккейной команды Трактор. К сожалению, искромётное выступление медведя не помогло чёрно-белым собраться и переломить ход игры в матче с «Салаватом Юлаевым». Итоговый счёт 0:1 в пользу уфимцев.

Южноуральские спортсмены выступят на альтернативных зимних Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт». Открытие турнира состоялось в Ханты-Мансийске. Челябинская область будет представлена кёрлингистками Дарьей Щукиной и Ольгой Беляк.