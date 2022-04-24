Главные новости Челябинской области за неделю (с 18.04.2022 по 24.04.2022)

Уверены, что для многих южноуральцев эта неделя выдалась чистой и светлой – жители региона готовились к празднованию Пасхи и наводили чистоту на улицах городов. Какими ещё событиями была отмечена эта неделя - читайте в нашей рубрике.

Жители Челябинска всю неделю просили губернатора области Алексея Текслер возобновить теплоснабжение жилых домов. Тепло отключили 18 апреля по распоряжению главы Натальи Котовой. До этого в соцсетях горожане жаловались на духоту и жару в квартирах, но далеко не все челябинцы оказались рады такой расторопности властей. Тем более, что платить за отопление придётся за весь апрель, несмотря на холодные батареи.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал дороги южноуральской столицы. В ходе поездки было анонсировано расширение улицы Бейвеля и строительство пешеходной зоны на улице 40 лет Победы. Улицу Агалакова вновь пообещали начать строить в этом году. Алексей Текслер устроил разнос подрядчику и потребовал подготовить проект дорожных работ к концу мая. Улицу 2-ая Эльтонскую сдадут в октябре 2023 года. А с Комсомольского проспекта уберут велодорожки - их перенесут на тротуары.

Почти две недели специалисты устраняли повреждения на водоводе в посёлке Красногорский Еманжелинского района. Накануне, 23 апреля, водоснабжение полностью восстановили. Авария произошла 14 апреля. Без воды остались 10 тысяч человек. Воду жителям подвозили автоцистернами, а затем начали включать по часам. Проконтролировать ход ремонтных работ выезжал на место вице-губернатор Алексей Фартыгин.

В Челябинске разгорелась жаркая дискуссия по поводу расширения улицы Худякова. С инициативой ранее выступила Общественная палата Челябинской области. Вопрос развёл на разные стороны даже экоактивистов. Одни говорят о вреде автомобильных выхлопов для экосистемы городского бора, другие предлагают организовать реверс и напоминают, что проезжую часть здесь уже расширяли, а пробки никуда не делись.

Власти Челябинской области презентовали новый спортивный объект, который построят в южноуральской столице. Спортивный комплекс «Академия футбола» возведут на участке пять гектаров на перекрёстке Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев. На его территории разместится крытый футбольный манеж, восемь легкоатлетических дорожек, площадки для воркаута, два разминочных и один тренажёрный зал.

В Челябинске просел асфальт на участке улицы Куйбышева, где в прошлом году обвалился грунт. Тогда яма в несколько метров образовалась из-за прорыва коллектора. Дорогу начали ремонтировать снова. Автомобилистов просят скорректировать свои маршруты.

Известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян привез помощь зоопарку Мариуполя. В рамках помощи были доставлены корма для животных, ветеринарные препараты, строительные материалы и генераторы. Также продуктовые наборы передали работникам зоопарка и жителям близлежащих домов.

Южноуральцы на этой неделе вышли на субботники. За грабли взялись и сотрудники коммерческих организаций, и бюджетники. Не остались в стороне и высокопоставленные чиновники. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска навели порядок у мемориального комплекса «Скорбящие матери».

Православные Челябинской области сегодня, 24 апреля, отмечают главный христианский праздник – Святую и светлую Пасху. Ночью Пасхальные богослужения прошли и в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, куда прибыл сошедший в Иерусалиме в храме Гроба Господня Благодатный огонь. Его доставили самолётом из Москвы. Собор едва вместил многочисленных прихожан.