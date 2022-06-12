Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал Главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов. Документ отменяет только обязательную вакцинацию отдельных категорий работников из групп риска, студентов и лиц старше 60 лет.

В Челябинске жители ЖК «Ньютона» и Тополинки вышли на место вырубки леса, где планирую построить каток УралГУФК. Челябинцы остановили технику и заявили, что считают снос деревьев незаконным. На второй день противостояния к защитникам леса приехал глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который пообещал приостановить работы. Чтобы проконтролировать выполнение обещания горожане разбили палаточный лагерь и установили дежурства. После этого в конфликт вмешались правоохранители. Начальник челябинской полиции убедил горожан убрать палатку и дал гарантии, что лес не станут рубить до 14 июня. Активистку движения «Спасём наш лес вместе» Алёну Кожеву оштрафовали на 20 тысяч рублей. В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство катка, исключили из состава городского леса. Судебное заседание по скандальной стройке намечено на 16 июля.

Бывшего заместителя главы Челябинска Олега Извекова оштрафовали на 22 миллиона рублей. Такое решение вынес Советский районный суд. Чиновник признан виновным в получении взятки за общее покровительство при заключении контракта на поставку тепловизоров для МФЦ. Размер взятки составил 400 тысяч рублей.

Центральный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Безрукову. Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Суд оставил его на свободе, но обязал выполнять ряд ограничений.

Гособвинение потребовало приговорить челябинского депутата Госдумы Белоусова к 14 годам колонии строгого режима. Парламентарий обвиняется в получении взятки в размере 3, 25 млрд рублей. В качестве обвиняемых по делу проходят также тёща парламентария Маргарита Бутакова, которая являлась главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат», и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

В Верхнем Уфалее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками мэрии. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация заключила контракт стоимостью 400 тысяч рублей на содержание автомобильных дорог, работы были оплачены, но не выполнены.

Стало известно о повышении тарифов за ЖКУ. С первого июля 2022 года суммарный платеж за коммунальные услуги в России, в том числе в Челябинской области, вырастет в среднем на 3,4% к декабрю прошлого года.

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. По данным ведомства, Шершнёвское водохранилище (пляж «Шершнёвский»), озеро Первое (пляж «Первоозерный») и озеро Смолино не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В Аше из-за затяжных дождей затопило частный сектор и огороды. Пострадавшие в результате подтопления жители могут обратится за материальной помощью в администрацию муниципалитета.

В Челябинской области на этой неделе проходит XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». В программе – концерты, выставки, лекции и мастер-классы. Окунуться в мир джазовой импровизации смогут жители Челябинска, Миасса и Троицка. В областном центре впервые прошёл уличный джазовый марафон на набережной реки Миасс, а вот стрит-парад пришлось отменить из-за дождя.

Южноуральцы празднуют День России. С праздником жителей региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона записал видеообращение на острове Веры (озеро Тургояк) на фоне мегалитов. В Челябинске празднование Дня России проходит на нескольких площадках. Афишу мероприятий можно посмотреть здесь.