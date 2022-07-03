Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 27.06.22 по 03.07.22)

С первого июля 2022 года вырасли тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области. В среднем размер вносимой гражданами платы проиндексирован на 3,4% по сравнению с декабрем 2021 года. В Челябинске рост тарифов составит от 2,5% до 9,3%. Больше всего подорожает холодное водоснабжение.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области - очередные кадровые перестановки. Первым заместителем регионального Минздрава назначена Елена Недочукова, до настоящего момента работавшая в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона. В мае этого года был уволен министр здравоохранения Юрий Семёнов, новым руководителем ведомства стала Агата Ткачёва. Ротация кадров в областном Минздраве началась после того, как в феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Юрия Кузнецова.

Глава Челябинска Наталья Котова обвинила в затоплении улиц Копейска и Челябинска провокаторов. По словам мэра, «доброжелатели» специально закрывают ливнёвки мусорными мешками для того, чтобы набросить тень на работу властей. Напомним, что 18 июня центр Копейска превратился в уральскую Венецию после сильного ливня. С той же проблемой столкнулись и жители Миасса. Вода поднялась и в некоторых дворах на северо-западе Челябинска.

Районные и городские больницы Челябинской области получат 58 новых легковых автомобилей - «Ларгусы», «Гранты» и «Нивы». Автомобили были закуплены в рамках президентской программы модернизации первичного звена. Первая партия машин отправилась в 18 муниципалитетов. До конца года в регион поступят ещё 22 автомобиля.

В Магнитогорске закрыли старую городскую свалку, действовавшую с 1957 года. Рекультивация места захоронения отходов начнётся в 2023 году. Теперь потоки ТКО будут направляться на новый полигон и мусоросортировочный комплекс.

Жители челябинских деревень и посёлков всё чаще стали жаловаться на затягивание сроков проведения сотовой связи. На прошедшей неделе о существовании проблемы рассказала в соцсетях жительница посёлка Кувалжиха. В пресс-службе Министерства цифрового развития региона сообщили, что интернет и сотовая связь в посёлке появятся, если построить там сети решит один из операторов. В этом случае ему возместят 90% затрат. Обязать коммерческую организацию вкладываться в развитие сетей министерство не может.

Общественная палата Челябинской области завершила подготовку проектной документации будущего «Зелёного пояса» Челябинска к публичным слушаниям. В границах зелёной зоны будет установлен особый охранный режим, а также будут увеличены штрафы за его нарушения. В состав защитного каркаса, помимо прочего, планируется включить леса, расположенные возле ЖК «Ньютон». Обсуждение проекта состоится 15 июля в 11 часов в Доме архитектора, по адресу: проспект Ленина, 41-А.

Маршрут №123 «Копейск – Челябинск» временно остался без больших автобусов. Заключить новый контракт на обслуживание данного маршрута не удалось из-за несостоявшегося аукциона – ни один из перевозчиков не подал заявку на торги. До десятого сентября ООО «Второй автобусный парк» продолжит обслуживать 123-ий маршрут, но уже по нерегулируемому тарифу и только автобусами малого класса.

В Челябинске назвали лучших фотографов мира по мнению жюри Grand Eurasia 2022. Подведение итогов международного конкурса и открытие выставки состоялось в Государственном Историческом музее Южного Урала. Участие в конкурсе приняли более 300 фотографов из 52 стран мира, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию. Мероприятие поддержала Международная федерация фотографического искусства.

В Москве состоялась премьера документального фильма-реконструкции «Аркаим. Колесница времени». Картину представлял зрителям губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Картина посвящена уникальной находке — синташтинской колеснице бронзового века, найденной на Южном Урале. Считается, что здесь её изобрели раньше, чем это сделали египтяне и греки.