Гостем «Шоу Воли» на ТНТ стал уроженец Челябинска Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров стал главным гостем специального выпуска «Шоу Воли» телеканала ТНТ, который выйдет в эфир в воскресенье, третьего сентября, в 21.10 (18+).

Съемки выпуска прошли в одном из самых красивых мест Москвы, парке «Зарядье», в преддверии Дня города. В амфитеатре парка под открытым небом была полностью воссоздана студия «Шоу Воли», в которой побывали более двух тысяч зрителей, – они вживую наблюдали за процессом создания одного из главных воскресных шоу страны.

«Павел Воля - замечательный народный ведущий, очень теплый и гостеприимный, и я получил истинное удовольствие от сегодняшних съемок. В этом году ТНТ, как и «Газпром-Медиа Холдинг», отмечает 25-летие, и к юбилейному сезону канал приготовил много сюрпризов и премьер. Это и продолжения полюбившихся шоу и сериалов, и совсем новые проекты, о которых я подробно расскажу в гостях у Воли», - рассказал Александр Жаров.

Специально для съемок проекта в «Зарядье» на восьми фурах привезли более десяти тонн декораций и всего за трое суток построили студию. Над выездным «Шоу Воли» работали свыше 300 человек, в том числе более 30 танцоров и музыкантов, задействованных на сцене. Партер расположили в максимальной близости от ведущего, чтобы каждый зритель чувствовал себя полноценным участником шоу. А по всему периметру установили семь больших экранов, чтобы происходящее на сцене было хорошо видно из любой точки площадки. В специальном выпуске из «Зарядья» будет только живой звук, музыкальный бэнд исполнил даже все отбивки и джинглы программы.

«Наш канал отмечает 25-летие вместе со всей страной. Мы специально сделали так, чтобы наш день рождения отмечался вместе с юбилеями городов. Я родился и вырос в Челябинске, городу в этом году исполняется 287 лет, и на праздновании Дня города канал обязательно поздравит всех челябинцев. А Москве исполняется 876 лет, этот праздник широко отмечается, и ТНТ поздравляет столицу. 15 сентября из Москвы выедет огромная фура с подарками, которая проедет до Владивостока. Встречайте ТНТ в своем городе! Еще один сюрприз – эксклюзивный выпуск Comedy Club 15 сентября, в котором появятся не только нынешние звезды шоу, но и звезды прошлых лет», - отметил Александр Жаров.

Выездные съемки «Шоу Воли» на открытой площадке прошли впервые, став центральным событием марафона телеканала ТНТ в рамках Московского урбанистического форума, который проходит в столице с первого августа по десятое сентября 2023 года.