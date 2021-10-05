ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) принял участие в огневых испытаниях демонстратора двигательной установки для многоразовой одноступенчатой ракет-носителя, которые с успехом прошли на промышленной площадке АО «НИИМаш» в Нижней Салде первого октября.

Демонстрация технологии будущего стала первым знаковым событием в реализации одного из основных технологических проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ), в котором, помимо ГРЦ Макеева, участвуют «НИИМаш», АО «НПО автоматики» и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ).

Демонстратор двигательной установки был запущен с пульта управления на испытательном комплексе директором АО «НИИМаш» Еленой Матвеевой, руководителем проектов по ракетно-космическому направлению АО «ГРЦ Макеева» Евгением Мочаловым и проректором по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам ЮУрГУ Сергеем Ваулиным.

Очевидцами события стали помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, заместитель председателя УрО РАН Виктор Руденко, директор департамента развития УМНОЦ Игорь Манжуров, заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Также была продемонстрирована работа системы управления и контроля и процесс захолаживания в жидком азоте образца стенки топливного бака из композитных материалов для подтверждения сохранности его характеристик. Все испытания прошли успешно, работа будет продолжена.

Как рассказал Евгений Мочалов, проведенные испытания - это первый практический результат по проекту УМНОЦ в большой инновационной работе.

«ГРЦ разработаны технические требования и проектная документация для изготовления демонстратора и проведения расчётно-теоретических и экспериментальных исследований, - пояснил Евгений Мочалов. - Демонстратор ракетного двигателя с центральным телом - это 16 ракетных двигателей малой тяги на жидком экологически безопасном топливе, которые объединены в единую систему. Во время прошедших испытаний мы убедились, что качественная картина работы двигателя соответствует расчетам, а технические характеристики потребуется подтвердить при проведении дальнейших испытаний».

Игорь Манжуров после завершенных испытаний отметил, что это один из основных технологических проектов УМНОЦ как для Челябинской области, так и для всего Урала.

«Есть очень амбициозные планы по его дальнейшей реализации. Уже сейчас четко видно, что специалисты организаций, участвующих в проекте, обладают компетенциями действительно мирового уровня», - подчеркнул директор департамента развития УМНОЦ.

Он особо подчеркнул, что проект реализуется при поддержке академика РАН Владимира Дегтяря и участии АО «ГРЦ Макеева», где на протяжении более десяти лет по крупицам создавали облик и концепцию применения многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.

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Дальнейшая работа по проекту будет проводиться под руководством государственного ракетного центра. Полученные в рамках реализации проекта УМНОЦ результаты в дальнейшем можно будет применять в работах по созданию многоразовой одноступенчатой РН КОРОНА, которые ГРЦ ведет в инициативном порядке.

Государственный ракетный центр имени Макеева разрабатывает полностью многоразовую ракетно-космическую систему, которая в составе не имеет одноразовых частей. Ее тактико-технические характеристики «закрывают» максимально востребованный сегмент рынка космических аппаратов, выводимых сегодня на орбиту.

Как сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева, реализация проекта КОРОНА позволит получить экономичный, конкурентоспособный, самоокупаемый многоразовый носитель с высокой степенью скоростью запуска и меньшими затратами на обслуживание.

Разработка носителя будет способствовать внедрению и развитию новых технологий в ракетно-космическую отрасль, создаст базовый вариант для последующего развития многоразовых систем для полетов на орбиту и к планетам Солнечной системы.