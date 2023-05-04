04.05.2023
Власти Челябинска пояснили ситуацию «со сквозным проездом» по двору на Воровского
04.05.2023
В отношении челябинца возбуждено дело о содействии терроризму
04.05.2023
«Flammis/Мерцания» Екатерины Савочкиной: графика и фотография одновременно
04.05.2023
На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки
04.05.2023
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет
04.05.2023
Торопитесь увидеть: в Челябинске зацвела сакура
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
03.05.2023
Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов
03.05.2023
В Челябинской области появятся почетные наставники
02.05.2023
Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии
02.05.2023
Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023