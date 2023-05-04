Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю

В Челябинске открылась выставка «Урал - опорный край державы», посвященная 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летию Челябинского тракторного завода. Губернатор Алексей Текслер, посетивший экспозицию в первый день открытия, отметил важность ее появления на центральной пешеходной улице города.

Выставка расположена на бульваре Славы, у подножья памятника добровольцам-танкистам. Здесь девятого мая 1943 года состоялись проводы на фронт воинов 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады, которая стала частью Уральского добровольческого танкового корпуса.

«Очень важно, что у нас на центральной пешеходной улице появилась экспозиция, которая рассказывает о легендарной истории Челябинска, героях, которые в годы войны и трудились в тылу, и добровольцами уходили на фронт», – отметил Алексей Текслер и посоветовал всем южноуральцам «прийти, посмотреть и окунуться в историю».

На выставке можно увидеть редкие фронтовые фотографии. Также экспозицию сопровождают QR-коды, они позволят посетителям выставки услышать легендарную «Песню о черных ножах», посмотреть кинохронику военных лет, полистать архивные документы.

Другая часть проекта посвящена Челябинскому тракторному заводу. На фотографиях – строительство промышленного гиганта, выпуск тракторов, а также танков, самоходных артиллерийских установок, моторов.

Напомним, в Челябинской области планируют учредить новую памятную дату – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны (11 марта). Соответствующий законопроект разработан по инициативе губернатора и будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания области.

«Это даст нам возможность официально отмечать этот праздник. Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы, - подчеркнул Алексей Текслер. - Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, поэтому это важно».

Экспозиция подготовлена Объединенным государственным архивом Челябинской области.