Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой

Сердечно-сосудистые хирурги Челябинской областной клинической больницы провели первую в регионе операцию по технологии «chimney», что переводится как «дымоход» (в просвет артерии пациента было введено сразу несколько стент-графтов).

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, врачи спасли жизнь пожилому мужчине с разорвавшейся аневризмой. Обычно при такой патологии выживаемость составляет менее десяти процентов. После разрыва крупной артерии открывается массивное кровотечение, от которого пациент мгновенно погибает. Семидесятилетнему Василию Новикову из Троицка повезло.

«У меня случился приступ, живот заболел. Резкая боль внизу живота, и больше ничего не ощущалось. Я обратился в Троицкую ЦРБ, там меня посмотрели, сделали КТ, обнаружили эту заразу, забыл, как она называется. Вызвали вертолет и привезли сюда. Тут сразу всякие обследования, рентген, УЗИ, а потом - на операцию. Я все помню до момента, когда в спину укол поставили, и все», - вспоминает Василий Павлович.

Оптимальной операцией в таких случаях считается открытое вмешательство (лапаротомия). Но в анамнезе у пациента уже было несколько операций на животе по поводу новообразований. Поэтому в брюшной полости образовались спайки, которые не позволили бы выполнить открытое вмешательство.

«Так как пациент с высоким риском плюс уже разорвавшаяся аневризма, нам пришлось пойти на нестандартное эндопротезирование брюшной аорты с одновременным эндопротезированием почечной артерии. Посоветовались с коллегами из московского института хирургии имени Петровского, аккумулировали собственный опыт операций на разорвавшейся аорте. Других вариантов просто не было, открытое вмешательство такой пациент просто не выдержал бы», - отметил сердечно-сосудистый хирург Георгий Трейгер.

Данная методика - «chimney» - заключается в одновременной установке в просвет артерии сразу нескольких стент-графтов. В данном случае их потребовалось два, один из них - для восстановления нормального кровоснабжения в почечной артерии.

Аневризма аорты - проблема, с которой сталкивается каждый четвертый житель планеты старше 60-ти лет. Различается заболевание только степенью выраженности и расположением - в грудном или брюшном отделе аорты. Расширение диаметра артерии свыше трех сантиметров – это больше нормы. Вопрос об операции встает, когда аорта растягивается до пяти сантиметров.

«Нужно своевременно выявлять и оперировать больного до разрыва. Это тоже нешуточная операция, но с принципиально другими результатами. Хорошими. Выход - улучшение, увеличение качества тех технологий, которые мы уже используем, сегодняшняя операция - наглядный тому пример», - подчеркнул руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии ЧОКБ профессор Алексей Фокин.

Специалисты советуют своевременно проходить диспансеризацию, а если потребуется, более углубленное обследование, чтобы врачи смогли своевременно выявить отклонения в размерах аорты, прооперировать человека и сохранить ему жизнь.