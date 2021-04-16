Маски сброшены

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок

В Челябинске сотрудники и ветераны полиции приняли участие в шахматном турнире, проводимом в преддверии мемориала имени Виталия Масленникова, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня, 16 апреля, в спортивной школе по шахматам и шашкам № 9 состоялся турнир, в котором приняли участие 12 команд из числа действующих сотрудников районных отделов полиции и городского управления МВД, а также ветеранов органов внутренних дел.

Мероприятие проходило в семь туров, каждому из 36-ти шахматистов отводилось 15 минут на партию. По итогам состязаний лидерами стала команда патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД, почетное второе место заняла сборная отдела полиции Металлургического района, на третьем месте – сотрудники ДПС УМВД.

Сам мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей традиционно состоится 22 июня.

На состоявшихся шахматных турах шахматисты в погонах были без масок.

Напомним, жители Челябинской области обязаны использовать медицинские маски при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся, кроме прочего, объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Кстати, выезды и губернатора, и мэра на встречи с жителями также почему-то проходят без масок. Или антиковидные меры на чиновников не распростаняются?

Для справки:

Мемориал носит имя погибшего при исполнении служебных обязанностей заместителя начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД подполковника Виталия Масленникова.

23 июня 1986 года во время задержания преступника он, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.