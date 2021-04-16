Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок

16.04.2021
В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
16.04.2021
Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
16.04.2021
В Магнитогорске стартовал садовый сезон
16.04.2021
Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
16.04.2021
Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске
16.04.2021
В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных
16.04.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
15.04.2021
В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло
15.04.2021
В «Поезде здоровья» 86 южноуральцев вакцинировались от ковида
14.04.2021
Алексей Текслер: Расслабляться рано
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021