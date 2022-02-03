03.02.2022
Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста
03.02.2022
Россиян защитили от покупки аварийного жилья
03.02.2022
За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги
03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
03.02.2022
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
Хотим париться: еманжелинцы жалуются Текслеру на проблему с банями, местные власти ссылаются на ковид
03.02.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
02.02.2022
Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы
02.02.2022
Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина
31.01.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022