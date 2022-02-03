Хотим париться: еманжелинцы жалуются Текслеру на проблему с банями, местные власти ссылаются на ковид

Жительница Еманжелинска адресовала губернатору Челябинской области эмоциональное послание, в котором жалуется на проблему с банями в родном городе, районные власти ссылаются на пандемию.

В своем посте, опубликованном сегодня, третьего февраля, в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте, горожанка просит главу региона посетить муниципалитет и разобраться в банном вопросе.

«В городе оставили одну городскую баню, а вторую давно закрыли. В бане ужас, все старое, со времен постройки. Начни писать - приходят отписки: бани работают согласно графику», - возмущается жительница Еманжелинска.

На крик души горожанки оперативно отреагировала администрация Еманжелинского района, сообщившая следующее: «В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо соблюдать принципы социального дистанцирования на расстоянии 1,5 метра. В городской бане, расположенной по улице Гагарина, 2-А, помывочные тумбы не позволяют соблюдать необходимую социальную дистанцию. В настоящее время на территории Еманжелинского городского поселения работает городская баня №1, расположенная по улице Чкалова, 2-А (район бассейна «Тайфун»), телефон для записи: 8 (35138) 9-22-22».

Подписчик сообщества также отреагировал на пост жительницы Еманжелинска: «Нашу всеми любимую, старую баньку продали в частные руки. Попрощайтесь с ней навсегда».

Проблема с банями – не единственная, что тревожит Еманжелинск. Днем ранее, второго февраля, в этом же сообществе другая местная жительница обратила внимание Алексея Текслера на холод в квартирах горожан: «Почему каждый месяц присылают счета за отопления все больше и больше, а дома неимоверный дубак?! Дети постоянно болеют, греемся тепловентилятором, электричество тем самым мотаем. Объясните. почему я плачу каждый месяц все больше и больше, а дома отопления нету на эти суммы! Могу все квитанции показать! Помогите уже решить эту проблему!».

Земляки автора поста активно комментируют тему с отоплением и тоже жалуются на низкую температуру в своих жилищах. Администрация Еманжелинского района также отреагировала на этот пост, попросив адрес замерзающей жительницы.