29.10.2021
Этой осенью киноманы Челябинской области особенно полюбили картины в жанре хоррор
29.10.2021
Начальник Челябинской таможни покинул свой пост
29.10.2021
Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн
29.10.2021
Медучреждения Челябинской области получили 10,3 миллиона на ликвидацию кадрового дефицита
29.10.2021
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе
29.10.2021
В Челябинской области откорректировали порядок размещения нестационарных объектов
На собственном примере
Ирина Гехт: Все мои родные уже привиты
29.10.2021
На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников
28.10.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
28.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
27.10.2021
Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021