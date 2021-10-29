Ирина Гехт: Все мои родные уже привиты

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на личном примере продемонстрировала, что насколько важна вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. По ее мнению, плох тот руководитель, который не умеет убедить в этом и вести за собой.

«Все мои родные уже привиты – и дочь, и сын, и сноха, и сестра, и зять, - поделилась с агентством «Урал-пресс-информ» Ирина Гехт. - Родители, которых я не успела привить в прошлом году (не было одобренной вакцины для лиц старшего возраста), к сожалению, переболели коронавирусом и очень тяжело переболели».

Мама и папа первого вице-губернатора имеют букет хронических заболеваний и антитела после болезни, но у них и их дочери не было и тени сомнений, нужно ли вакцинироваться от этого опасного и непредсказуемого вируса нужно обязательно. «У родителей достаточно хронических заболеваний, в том числе и диабет, ревматоидный артрит и кардиостимулятор установлен. Они считали дни, когда пройдет шесть месяцев после болезни, и побежали вакцинироваться, - рассказала Ирина Гехт. - И слава Богу. И мы продолжаем их беречь. В общем, все родственники у меня привиты - от мала, до велика».

Семья первого вице-губернатора вакцинировалась также и от гриппа. Ирина Альфредовна напомнила предупреждение эпидемиологов, что наложение этих инфекций может осложнить течение болезни. К тому же в этом году довольно рано начали фиксировать случаи гриппа (уже первые семь заболевших есть), в прошлом году инфекция обошла стороной регион.

«Поэтому вакцинация от гриппа желательна и обязательна. А если говорить о людях старшего поколения, еще и нужна прививка от пневмококковой инфекции. Это тоже очень важно», - считает Ирина Гехт.

Минздрав РФ на днях разрешил ставить одновременно прививки от коронавирусной инфекции («Спутник V» или «Спутник Лайт») с прививкой от гриппа.

Как уже сообщало агентство, сама Ирина Гехт первой в области поставила прививку от ковида еще до прихода в регион пробной партии вакцины от ковида (в июле-августе 2020 года). А 23 июля 2021 года первый вице-губернатор ревакцинировалась - поставила повторно первый компонент прививки и через 21 день – второй.

Подробности в интервью на сайте «Урал-пресс-информ».