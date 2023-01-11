Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер в Татьянин день исполнит желания студентов и преподавателей.

25 января в Южно-Уральском государственном университете состоится традиционное празднование Татьяниного дня - Дня студентов. В мероприятии примут участие ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты университета. Во время праздника Александр Вагнер традиционно исполнит три желания студентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Что нужно сделать, чтобы подать заявку?

- сформировать свою идею;

- заполнить анкету по ссылке.

Просьбы должны содержать предложения по совершенствованию учебного процесса, организации университетских мероприятий, улучшению условий проживания в студенческом городке и развитию возможностей студентов во внеучебной жизни.

Все письма рассмотрит экспертный совет под руководством и.о. ректора, а после будут выбраны самые актуальные и важные просьбы.