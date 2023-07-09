Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 3 по 9 июля 2023 года.

В начале недели глава Челябинска Наталья Котова поручила организовать проверку всех малых архитектурных форм, которые могут представлять опасность для детей. Такое поручение мэр дала своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову – в связи с трагическими происшествиями последних недель.

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение. По всей области стояла жаркая погода, были грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра.

Подвели итоги Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества, который состоялся в минувшие выходные в селе Демарино (Пластовский район, Челябинская область). Фестиваль побил свой прошлогодний рекорд посещаемости – в этом году в XXIX фестивале приняло участие порядка 60 тысяч гостей из разных регионов России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о о ситуации с аварийным домом по улице Мира в Челябинске. Глава СКР доклада от руководителя регионального следственного управления СКР Петра Решетникова.

На Южно-Уральской железной дороге назначили дополнительный поезд из Челябинска в направлении Анапы. Состав будет курсировать в июле и августе, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В Саткинском муниципальном районе ликвидируют последствия попадания в реку Большой Бердяуш горюче-смазочных материалов. Четвертого июля В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что масляные пятна с поверхности реки собраны.

В Челябинске по факту ДТП с девятью пострадавшими возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Авария произошла в воскресенье, второго июля. Три пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения.

Дорожный ремонт в Челябинске набирает обороты. На ряде объектов, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги», подрядчики работают с опережением графика.

В Челябинске на открытой площадке около памятника Курчатову седьмого июля выступила мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина (сопрано) и симфонический оркестр Челябинской области.

Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Для региона предусмотрено 146 миллионов 68,7 тысячи рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер седьмого июля побывал в Троицке, осмотрел объекты благоустройства, проконтролировал выполнение своих поручений. По итогам визита глава региона посоветовал всем побывать в этом городе.

В Челябинской области прошло одно из крупнейших религиозных и научных событий – IV Международная ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». В этом году форум посвящен 190-летию со дня рождения ученого и просветителя Зайнуллы Расулева и 140-летию образования Троицкого медресе.

На территории Челябинской области установилась аномально-жаркая погода. С восьмого июля в отдельных районах Челябинской области аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов. В связи с аномально жаркой погодой ограничили движение большегрузов по региональным и федеральным дорогам.