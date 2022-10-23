Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.10.2022 по 22.10.2022)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В южных районах Челябинской области в минувшую субботу, 22 октября, прошел снег, местами отмечало
23.10.2022

В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 25 октября, произойдет солнечное затмение с большой фазой, которое можно будет н
23.10.2022

Во вторник произойдет частное солнечное затмение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во Всероссийском профсоюзном молодежном
22.10.2022

Молодежный «ПрофВзлет» собрал в Нижнем Новгороде более двухсот участников из России и стран СНГ

Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во всероссийском форуме

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22 октября, проверил гот
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
22.10.2022

Первая группа мобилизованных прибудет в палаточный городок в ближайшие дни

Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первых минут Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, состоявшегося в Концертном зал
22.10.2022

«Ничего подобного еще не слышал»: челябинцы делятся впечатлениями от фестиваля Юрия Башмета
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.10.2022

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2022

Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги
Общество
23.10.2022 14:54
Фото: Валерий Иванов, 2006 год

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.10.2022 по 22.10.2022)

Очередная рабочая неделя подошла к концу, и мы по новой традиции подводим итоги и рассказываем о значимых событиях ушедшей недели.

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина стала почетным гостем церемонии и рассказала много интересного о привезенных из Москвы драгоценностях.

В Челябинской области с марта 2022 года было зафиксировано более 800 DDoS-атак мощностью выше среднего. На прошедшей неделе сайт Информационного агентства «Урал-Пресс-Информ» подвергся одной из таких атак и более суток читатели испытывали проблему с доступом к сайту.

Сотрудник ИК-18 (Магнитогорск, Челябинская область) Алексей Константинов спас ребенка, упавшего в открытый колодец. Инцидент произошел в поселке Агаповка Агаповского района. Вечером, после завершения трудового дня, Алексей занимался ремонтом своего автомобиля, услышав датский крик он не раздумывая ни секунды, бросился на помощь и спас мальчика

Хореографический ансамбль «Ералаш» из Челябинска стал золотым призёром XIV Молодежных Дельфийских Игр стран СНГ 2022 года. На Дельфийских Играх, где принимало участие более 600 коллективов, хореографический коллектив «Ералаш» выступал в составе сборной России.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку, который базируется в Чебаркуле (Челябинская область).

Челябинская область дополнительно получит 182,6 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда. Деньги поступят в регион до конца 2022 года.

В Челябинской области 19 октября введен режим базовой готовности в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. В регионе усилена охрана общественного порядка и обеспечение безопасности гражданских, военных, инфраструктурных объектов, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Особый режим работы объектов жизнеобеспечения (транспорта, коммуникаций и связи, энергетики).

В Челябинске, в театре кукол имени В.Вольховского прошел VIII международный фестиваль «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя. Всего на фестивале в течение шести дней был запланирован показ 14 спектаклей.

Принято решение об увековечивании памяти южноуральских воинов.  Памятник военнослужащим Челябинской области, погибшим в специальной военной операции, установят на Аллее Героев в Чебаркуле.

Автор: Алина Быкова
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Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр

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В южных районах Челябинской области в минувшую субботу, 22 октября, прошел снег, местами отмечало
23.10.2022

В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 25 октября, произойдет солнечное затмение с большой фазой, которое можно будет н
23.10.2022

Во вторник произойдет частное солнечное затмение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во Всероссийском профсоюзном молодежном
22.10.2022

Молодежный «ПрофВзлет» собрал в Нижнем Новгороде более двухсот участников из России и стран СНГ

Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во всероссийском форуме

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22 октября, проверил гот
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
22.10.2022

Первая группа мобилизованных прибудет в палаточный городок в ближайшие дни

Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первых минут Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, состоявшегося в Концертном зал
22.10.2022

«Ничего подобного еще не слышал»: челябинцы делятся впечатлениями от фестиваля Юрия Башмета
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23.10.2022 14:54

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.10.2022 по 22.10.2022)

23.10.2022 12:39

В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе

23.10.2022 12:01

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза

23.10.2022 11:36

Во вторник произойдет частное солнечное затмение

22.10.2022 22:53

Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка

22.10.2022 21:46

Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой

22.10.2022 20:02

Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во всероссийском форуме

22.10.2022 19:16

В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»

22.10.2022 18:53

Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово

22.10.2022 15:01

В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления

22.10.2022 14:39

Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги

22.10.2022 13:23

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«Ничего подобного еще не слышал»: челябинцы делятся впечатлениями от фестиваля Юрия Башмета

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В Златоусте освятили купол для строящегося храма

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Двое задержанных ФСБ жителей Кусы осуждены за незаконное изготовление оружия

18.10.2022 23:45

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ДОБРОВОЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ?

18.10.2022 21:13

В среду в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

18.10.2022 20:56

Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской

18.10.2022 18:07

Анонсы событий и мероприятий на 19 октября (18+)

18.10.2022 17:54

«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области

18.10.2022 16:46

В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310