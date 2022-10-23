Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.10.2022 по 22.10.2022)

Очередная рабочая неделя подошла к концу, и мы по новой традиции подводим итоги и рассказываем о значимых событиях ушедшей недели.

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина стала почетным гостем церемонии и рассказала много интересного о привезенных из Москвы драгоценностях.

В Челябинской области с марта 2022 года было зафиксировано более 800 DDoS-атак мощностью выше среднего. На прошедшей неделе сайт Информационного агентства «Урал-Пресс-Информ» подвергся одной из таких атак и более суток читатели испытывали проблему с доступом к сайту.

Сотрудник ИК-18 (Магнитогорск, Челябинская область) Алексей Константинов спас ребенка, упавшего в открытый колодец. Инцидент произошел в поселке Агаповка Агаповского района. Вечером, после завершения трудового дня, Алексей занимался ремонтом своего автомобиля, услышав датский крик он не раздумывая ни секунды, бросился на помощь и спас мальчика

Хореографический ансамбль «Ералаш» из Челябинска стал золотым призёром XIV Молодежных Дельфийских Игр стран СНГ 2022 года. На Дельфийских Играх, где принимало участие более 600 коллективов, хореографический коллектив «Ералаш» выступал в составе сборной России.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку, который базируется в Чебаркуле (Челябинская область).

Челябинская область дополнительно получит 182,6 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда. Деньги поступят в регион до конца 2022 года.

В Челябинской области 19 октября введен режим базовой готовности в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. В регионе усилена охрана общественного порядка и обеспечение безопасности гражданских, военных, инфраструктурных объектов, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Особый режим работы объектов жизнеобеспечения (транспорта, коммуникаций и связи, энергетики).

В Челябинске, в театре кукол имени В.Вольховского прошел VIII международный фестиваль «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя. Всего на фестивале в течение шести дней был запланирован показ 14 спектаклей.

Принято решение об увековечивании памяти южноуральских воинов. Памятник военнослужащим Челябинской области, погибшим в специальной военной операции, установят на Аллее Героев в Чебаркуле.