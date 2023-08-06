Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.07.2023 по 06.08.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 31 июля по 6 августа 2023 года.

В понедельник на аппаратном совещании в Администрации Челябинска заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, сообщил что в городе к приему сточных вод готовят ливневую канализацию.

За прошедшую неделю в Челябинске на водных объектах произошло восемь происшествий. Матросы-спасатели вытащили из воды семь человек, пять из них – дети, рассказал замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

В Челябинской области в полтора раза будет увеличен размер выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан по программе социальной догазификации. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, озвучив решение на состоявшемся сегодня совещании.

Челябинские полицейские задержали маньяка. В поселке Смолино местный житель 14 лет держал в плену молодую женщину. Он похитил девушку, когда ей было 19 лет. Позже выяснилось, что мужчина ранее убил другую женщину и расчленил ее тело.

В Челябинске разработали проект новых правил землепользования и застройки города. Новые правила разработаны на основе Генерального плана города, утвержденного до 2041 года и не предусматривают изменение границ Челябинского городского бора.

В Челябинске с 27 июля по четвертое августа принимали заявки от желающих установить малые архитектурные формы в новой части Арт-сквера в Центральном районе, на пересечении улиц Свободы и Труда. Начальная (максимальная) цена контракта на благоустройство общественного пространства путем установки МАФов составляет 22 миллиона 105 тысяч 548,29 рубля.

В Челябинской области в ночь с 31 на первое августа сразу в двух муниципалитетах попытались поджечь военные комиссариаты. Инциденты произошли в Копейске и в Верхнеуральске.

Не смотря на подготовленную ливневку в Челябинске затопило несколько улиц. В Челябинске вечером первого августа затопило магазин автозапчастей на Доватора. Сотрудница оказалась в ловушке, из которой не могла выбраться самостоятельно. Также после прошедшего в областном центре сильного ливня зафиксировано 29 затопления крыш.

В Челябинской области запустили проект «Генеральная уборка 74». Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области проконтролируют ход работ по ликвидации несанкционированных свалок в их избирательных округах в рамках партийного проекта.

В Челябинске отметили день ВДВ. День Воздушно-десантных войск в Челябинске отмечают тысячи ветеранов «крылатой пехоты». Десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО.

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность банды вымогателей. Преступная группа промышляла как вымогательствами, так и грабежами, разбойными нападениями, другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе в отношении военнослужащих минобороны России.

В национальном парке «Зигальга» стартовала программа изучения высокогорной растительности. На ее первом этапе ученые из Института экологии растений и животных УрО РАН и сотрудники научного отдела нацпарка «Таганай» заложили на территории несколько постоянных полигонов.

Избран глава Советского района Челябинска. На этот пост вновь избран Владислав Макаров. На новый срок действующий глава возглавит родной район по решению районных депутатов, которые сегодня, четвертого августа, единогласно проголосовали за его кандидатуру.

В Челябинске разыграли комплекты медалей Чемпионат России по легкой атлетике. За медали боролись звезды легкой атлетики, представляющие порядка 70 регионов России, а также гости из Белоруссии.