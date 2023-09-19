19.09.2023
В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»
19.09.2023
Украинский дрон уничтожен в Брянской области
19.09.2023
На трассе Челябинск – Троицк насмерть разбился водитель «Ниссана»
19.09.2023
К челябинцам вернулся седьмой троллейбус, 12-й изменил маршрут
19.09.2023
Депутат Дмитрий Клеутин проконтролировал ход ликвидации несанкционированных свалок
19.09.2023
Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко
К челябинцам вернулся седьмой троллейбус, 12-й изменил маршрут
12.09.2023
В Челябинске временно изменит свой маршрут 12-й троллейбус
01.09.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда
27.08.2023
В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят свои маршруты
25.08.2023
Челябинские автобусы временно изменили маршруты в связи с ремонтом теплосетей
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023